Sadie Sink afferma che il casting in Spider-Man: Brand New Day è “la chiusura di un cerchio”

La star di Stranger Things, Sadie Sink considera il suo ruolo nel prossimo Spider-Man: Brand New Day un “momento che chiude un cerchio” per un motivo molto specifico. Durante un’intervista con THR, Sink ha infatti rivelato perché entrare a far parte del cast del quarto film di Spider-Man con Tom Holland è stato tanto significativo. L’attrice è stata scritturata mentre era ancora sul set delle riprese della quinta stagione di Stranger Things, un periodo “folle” per lei.

“È stato pazzesco. L’ho scoperto mentre stavamo concludendo la quinta stagione di Stranger Things. Spider-Man è sempre stato il mio preferito. Adoro Spider-Man. Adoro soprattutto lo Spider-Man di Tom. Essere fan di qualcosa e poi entrarne a far parte è una sensazione familiare per me, perché ero una fan di Stranger Things prima di entrare a far parte dello show, ma ero super entusiasta di ciò che avevano in programma”, ha raccontato Sadie Sink.

“Ho anche lavorato con il regista, Dustin Daniel Cretton, in uno dei primi film che ho girato quando avevo 14 anni, quindi è un po’ come chiudere il cerchio. Mi sono divertita tantissimo a lavorare a quel film. Non vedo l’ora di parlarne ancora. Ci sono così tante cose che vorrei condividere. Ecco perché mi sembra facile mantenere i segreti di Stranger Things, dato che ho così tanti segreti su Spider-Man che mi sembrano ancora più riservati”, ha concluso l’attrice.

Il personaggio di Spider-Man interpretato da Sadie Sink non è ancora stato rivelato, ma questo non ha impedito ai fan di speculare su come si inserirà nella trama, con teorie che vanno da Jean Grey degli X-Men a Mary Jane Watson. Al momento, tuttavia, i Marvel Studios sono riusciti a non far trapelare nessun dettaglio a riguardo, facendo sì che il segreto sia in vigore ancora oggi. È tuttavia possibile che qualche indizio verrà fornito prossimamente con i primi materiali promozionali del film.

Quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day

Ad oggi, una sinossi generica di Spider-Man: Brand New Day è emersa all’inizio di quest’anno, anche se non è chiaro quanto sia accurata.

Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.

L’improbabile alleato potrebbe dunque essere il The Punisher di Jon Bernthal – recentemente annunciato come parte del film – in una situazione già vista in precedenti film Marvel dove gli eroi si vedono inizialmente come antagonisti l’uno dell’altro salvo poi allearsi contro la vera minaccia di turno.