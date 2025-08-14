Spider-Man: Brand New Day, un video dal set suggerisce una battaglia con Punisher

Sebbene molti dettagli sulla trama di Spider-Man: Brand New Day siano ancora segreti, è noto che uno dei grandi protagonisti dell’MCU apparirà nel film è Frank Castle, alias Punisher, interpretato da Jon Bernthal e questo sarà così il primo film dell’MCU in cui apparirà il personaggio Marvel-Netflix, che finora è stato presente solo nelle serie TV.

Mentre le riprese di Spider-Man: Brand New Day sono in corso, un nuovo video dal set e una foto sono stati pubblicati online, fornendo finalmente ulteriori indizi sulla presenza di Punisher e suggerendo che Peter Parker avrà un grande scontro proprio con il violento antieroe. Il video (lo si può vedere qui) dal set offre infatti una visione ravvicinata del furgone di Punisher, con il suo logo visibile sul cofano. Nel video, l’eroe interpretato da Holland è visibile davanti al furgone di Punisher. Bernthal, tuttavia, non è visibile nel video e nella foto (la si può vedere qui).

Dato che Spider-Man e Punisher sono personaggi nettamente diversi, non sarebbe sorprendente se Spider-Man: Brand New Day mettesse Peter e Frank in contrasto quando si incontrano per la prima volta. Dato che il film uscirà dopo la seconda stagione di Daredevil: Rinascita e, molto probabilmente, dopo la Punisher Special Presentation nell’MCU, questo film sembra essere il luogo in cui si incontreranno per la prima volta.

Tuttavia, anche se all’inizio potrebbero scontrarsi, i personaggi di Bernthal e Holland sono destinati a trovare un terreno comune ad un certo punto del film, mentre affrontano chiunque sia il vero cattivo del film. Sebbene ci siano state teorie secondo cui Mister Negative sarebbe il cattivo di Spider-Man: Brand New Day, non c’è alcuna conferma su chi sia effettivamente la minaccia principale.

Quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day

Ad oggi, una sinossi generica di Spider-Man: Brand New Day è emersa all’inizio di quest’anno, anche se non è chiaro quanto sia accurata.

Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.

L’improbabile alleato potrebbe dunque essere il The Punisher di Jon Bernthal – recentemente annunciato come parte del film – in una situazione già vista in precedenti film Marvel dove gli eroi si vedono inizialmente come antagonisti l’uno dell’altro salvo poi allearsi contro la vera minaccia di turno.