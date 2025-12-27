James Cameron rivela i suoi piani se Avatar 4 e 5 venissero cancellati dalla Disney

Se la Disney decidesse di non portare avanti Avatar 4 e Avatar 5, il regista James Cameron ha un piano di emergenza per concludere la storia, in modo che il pubblico non rimanga con il fiato sospeso dopo la recente uscita di Avatar: Fuoco e Cenere (leggi qui la nostra recensione). Durante un’intervista con Entertainment Weekly, Cameron ha infatti rivelato che se il quarto e il quinto film di Avatar non verranno realizzati, ha intenzione di tenere una conferenza stampa e “dirvi cosa faremo”.

“Ecco come stanno le cose. Se per qualsiasi motivo non riusciremo a realizzare il 4 e il 5, terrò una conferenza stampa e vi dirò cosa avremmo fatto. Che ne pensate?” Il regista vuole anche pubblicare delle versioni romanzate della saga di Avatar, che potrebbero continuare e poi concludere la storia che aveva immaginato. “C’è così tanta cultura, retroscena e dettagli secondari in questi personaggi che sono stati elaborati”, ha detto. “Mi piacerebbe fare qualcosa che abbia quel livello di dettaglio minuzioso”.

Cameron ha poi messo in dubbio che i romanzi di Avatar possano funzionare perché, come ha affermato, “Non esiste più un modello di business per questo. La gente non legge più”. Nonostante ciò, Cameron potrebbe comunque seguire quella strada in modo che ci sia una “documentazione canonica di ciò che avrebbe dovuto essere”. Nonostante la sua attuale incertezza sul futuro del franchise di Avatar, Cameron spera però ancora che la Disney gli dia il via libera per dirigere il quarto e il quinto film.

Dopotutto, continua a smentire tutti gli scettici con ogni nuovo film di Avatar. “Non so se la saga andrà oltre questo punto. Spero di sì. Ma, sapete, dimostriamo la validità di questo business ogni volta che usciamo”. Avatar ha incassato 2,923 miliardi di dollari al botteghino a fronte di un budget di 237 milioni di dollari, mentre Avatar – La via dell’acqua ha incassato 2,343 miliardi di dollari.

Considerando che il primo sequel ha registrato un calo di 580 milioni di dollari di incassi totali rispetto al primo film, è possibile che Avatar: Fuoco e Cenere sia il primo film di Avatar a non raggiungere i 2 miliardi di dollari. Ciò non significa però che la Disney cancellerà il resto della serie. Il terzo film potrebbe comunque incassare tra 1,5 e 2 miliardi di dollari e giustificare comunque la realizzazione di Avatar 4 e Avatar 5, attualmente previsti rispettivamente per il 21 dicembre 2029 e il 19 dicembre 2031.

Avatar è uno di quei franchise che resistono per tutta la loro permanenza nelle sale cinematografiche, cosa di cui la Disney terrà conto. Finora, Avatar: Fuoco e Cenere ha incassato oltre 500 milioni di dollari in una sola settimana. Ci è voluta poco meno di una settimana perché i primi due film raggiungessero questo traguardo, il che dimostra che il terzo capitolo sta ancora ottenendo ottimi risultati, anche se non raggiunge gli stessi livelli dei primi due.

Ogni volta che James Cameron parla del futuro di Avatar, sembra abbassare le aspettative, per ogni evenienza. Anche se ha altri progetti a cui vuole lavorare, come un nuovo film di Terminator e l’annunciato Ghosts of Hiroshima, non sarebbe affatto sorprendente se finisse per tornare su Pandora per Avatar 4 e Avatar 5. Probabilmente, la certezza a riguardo arriverà già nelle prossime settimane, con i nuovi dettagli sugli incassi del terzo film.

LEGGI ANCHE: