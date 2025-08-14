Jessica Alba torna su Netflix con una commedia corale al femminile

La Lady Metalmark Entertainment di Jessica Alba ha concluso un accordo con Netflix per una commedia corale per sole donne, ancora senza titolo, classificata come “vietata ai minori”, che vedrà la stessa Alba protagonista e produttrice insieme alla sua partner Tracey Nyberg. Il progetto, come riportato da Deadline, nasce da un’idea originale, ispirata ai ritiri aziendali a cui Alba ha partecipato nel corso degli anni in qualità di imprenditrice. Madison Vanderberg adatterà la sceneggiatura attingendo alla sua vasta esperienza nei luoghi di lavoro femminili come giornalista per vari siti di lifestyle dedicati alle donne.

“Come imprenditrice di successo, ho avuto anni di esperienza diretta con la cultura aziendale e l’ironia/assurdità che possono nascondersi tra le righe quando si è una dirigente donna”, ha detto Alba a Deadline. “Siamo rimasti entusiasti dell’approccio di Madison a questo argomento. Lei mette in risalto in modo squisito quegli elementi che sono ridicoli, creando personaggi indimenticabili che cercano di navigare nel mondo della cultura aziendale moderna, pur mantenendo la loro umanità. Netflix è il partner perfetto per questo progetto: è leader nel campo della commedia e ha coltivato molte delle comiche più forti dell’ultimo decennio”.

Alba ha creato Lady Metalmark nel 2024 con la missione di coltivare una narrazione diversificata, guidata dalle donne e culturalmente ricca attraverso il cinema, la televisione e i media digitali. Vanderberg ha invece dichiarato: “Dopo aver trascorso molti anni nei media femminili lavorando esclusivamente con e per le donne, ho colto al volo l’occasione di mettere a frutto quelle esperienze e di lavorare con Jessica e Netflix a questa commedia su una sorellanza unica di donne manager alfa”.

Questa commedia vietata ai minori riporta dunque Jessica Alba su Netflix dopo il suo lavoro di produzione e recitazione nel thriller Trigger Warning, che ha debuttato al primo posto in 67 paesi ed è stato visto oltre 91 milioni di volte in tutto il mondo. La terza stagione di Honest Renovations, una serie di successo senza copione su Roku che ha creato, prodotto e condotto insieme a Lizzy Mathis, sarà invece trasmessa per la prima volta il 14 agosto. Prossimamente, la vedremo anche recitare al fianco di Anthony Hopkins, Andy Garcia e Al Pacino nel film Maserati: The Brothers del premio Oscar Bobby Moresco.