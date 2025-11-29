Thunderbolts*: la scena post-credits ha sorpreso il casto per un particolare motivo

Thunderbolts* ha sicuramente offerto una delle scene post-crediti meno prevedibili nella storia dell’MCU. Le battute scherzose sulla violazione del copyright si sono rapidamente trasformate in un senso di imminente catastrofe quando una strana nave con un numero 4 blu si è avvicinata alla Terra, preparando contemporaneamente I Fantastici Quattro: Gli Inizi e Avengers: Doomsday.

Il regista del film, Jake Schreier, ha poi rivelato che la scena in questione era stata in realtà girata per Avengers: Doomsday e diretta dai fratelli Russo. Questo potrebbe sorprendere i fan dell’MCU, ma la scena post-crediti di Thunderbolts* ha quindi sorpreso il cast e la troupe del film per un motivo completamente diverso.

Il podcast Young Indy Chroniclers ha infatti intervistato lo scenografo Gavin Bocquet, che ha lavorato a The Young Indiana Jones Chronicles nei primi anni ’90. Bocquet sta ora attualmente lavorando ad Avengers: Doomsday e ha offerto un affascinante spaccato su come è stata girata la scena post-crediti del film Marvel e sul perché ha colto di sorpresa il cast.

Bocquet ricorda che la scena ha avuto solo tre giorni di post-produzione, rendendo necessari più set fisici e soluzioni pratiche. “Abbiamo usato uno sfondo fisico, uno sfondo cielo, di New York fuori dalla finestra. C’è un monitor sullo schermo che mostra l’arrivo della nave F4 e, poiché non c’era tempo per la post-produzione, tutto su quel set era effettivamente presente sul set davanti alla cinepresa…”.

“Si poteva andare ovunque, anche sullo schermo che dovevano riprendere. E tutti stavano arrivando, i ragazzi della Marvel stavano arrivando, gli attori stavano arrivando, e dicevano quasi: ‘Beh, questa è la prima volta che siamo su un set Marvel dove tutto è concretamente sul set’. Erano così abituati a dire ‘oh, metteremo il blu sullo schermo’, ‘possiamo inserire la nave più tardi’“.

Anche tra i fan, i film dell’MCU sono noti per la quantità di effetti digitali e CGI utilizzati, anche per immagini che potrebbero essere realizzate in modo pratico. Sapere che il cast di Thunderbolts* ha girato la scena post-credits in un ambiente completamente realizzato, completo di monitor funzionanti e sfondi realistici, conferisce alla sequenza una qualità tangibile e autentica difficile da replicare. Gli attori stavano davvero guardando le riprese della nave F4, non solo facendo smorfie davanti a uno schermo blu vuoto.

È intrigante riguardare la sequenza post-crediti di Thunderbolts* sapendo questo, ma è ancora più interessante sentire cosa significa la scena per Avengers: Doomsday nel suo complesso. Bocquet continua spiegando come la filosofia del “prima il fisico” del teaser di Thunderbolts* sia stata successivamente adottata durante le riprese principali di Avengers: Doomsday, abbandonando l’uso predefinito di sfondi blue screen e optando per supporti fisici ove possibile.

La portata di Avengers: Doomsday, unita al suo enorme cast, potrebbe aver comprensibilmente portato al timore che l’ultima collaborazione MCU potesse trasformarsi in un mare di CGI. Pertanto, è rassicurante sapere che per il prossimo Avengers sono stati compiuti passi deliberati nella direzione opposta.

La preferenza per gli ambienti fisici dovrebbe conferire ad Avengers: Doomsday una qualità realistica che sembra un piacevole allontanamento dalle recenti produzioni del franchise, consentendo al contempo al film di distinguersi dalle normali uscite MCU, cosa che Avengers: Doomsday certamente non è. E sembra che dobbiamo ringraziare Thunderbolts* per questo.