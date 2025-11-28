Lights Out – Terrore nel buio: la spiegazione del finale del film

Basato sull’omonimo cortometraggio del 2013, Lights Out – Terrore nel buio (qui la recensione) è un film horror-mistery diretto da David F. Sandberg. Il film ruota attorno a Diana, un’entità soprannaturale confinata nell’oscurità che perseguita la famiglia della sua amica d’infanzia Sophie. Di conseguenza, Rebecca, la figlia di Sophie, è costretta a tornare e affrontare il trauma infantile che torna a tormentare il suo giovane fratellastro, Martin. Ricco di spaventosi jump scare inseriti in una storia avvincente sulla famiglia e la malattia mentale, questo film è un vero e proprio incubo costruito attorno alla paura istintiva del buio. Se vi state chiedendo come la presenza spettrale di Diana abbia cambiato la vita di Sophie e dei suoi figli, ecco tutto quello che c’è da sapere sul finale di Lights Out – Terrore nel buio.

La trama di Lights Out – Terrore nel buio

Lights Out – Terrore nel buio si apre con la morte improvvisa e inspiegabile del secondo marito di Sophie, Paul, per mano di una donna macabra che esiste solo al buio. Dopo la sua morte, le condizioni mentali di Sophie peggiorano e suo figlio Martin la vede spesso parlare da sola al buio. Dopo alcuni incontri con la stessa donna al buio, Martin smette di sentirsi al sicuro nella sua casa e inizia ad addormentarsi tra una lezione e l’altra a scuola. Di conseguenza, la scuola chiama Rebecca (Teresa Palmer), la sorellastra maggiore di Martin, dopo aver tentato invano di contattare Sophie. Martin racconta a Rebecca che non riesce a dormire a casa sua e le parla dell’amica di sua madre, Diana.

Rebecca assicura a Martin che Diana è solo frutto dell’immaginazione della madre, ma Martin non ne è convinto e le chiede se può passare la notte a casa sua. All’inizio Rebecca è riluttante e lo riaccompagna a casa sua. Tuttavia, dopo aver assistito allo stato frenetico di sua madre, Rebecca ricorda le difficoltà della sua infanzia e decide di portare Martin con sé. Quella notte, Diana segue Martin a casa di Rebecca. Rebecca si sveglia sentendo strani rumori di graffi e incontra una figura oscura accovacciata sul pavimento. Dopo un terrificante incontro con Diana, al mattino Rebecca scopre la parola “Diana” graffiata frettolosamente sul pavimento accanto a una figura stilizzata.

Gli scarabocchi ricordano a Rebecca uno strano episodio della sua infanzia e decide di indagare su Diana. Irrompendo nella casa vuota di sua madre con il suo quasi fidanzato, Bret, Rebecca trova una scatola di documenti nell’ufficio di Paul. Rendendosi conto che Paul doveva aver cercato un modo per aiutare Sophie prima della sua morte, Rebecca esamina il contenuto e intravede il passato comune di Sophie e Diana in un istituto psichiatrico. Più tardi, dopo che Rebecca è stata attirata nella sua vecchia camera da letto da alcuni rumori, Diana la avverte di stare lontana e la attacca. Bret interviene al momento giusto entrando nella stanza e la luce proveniente dall’esterno fa scomparire Diana prima che possa uccidere Rebecca .

Rebecca e Bret escono di nascosto dalla casa con la scatola di documenti prima che Sophie ritorni. La notte seguente, Martin è di nuovo a casa di Sophie, dove lei cerca di convincerlo a fare amicizia con Diana. Martin insiste per passare del tempo da solo con lei e i due decidono di guardare un film. Tuttavia, a metà film, Sophie spegne le luci e cerca di convincere Martin, terrorizzato, a dare una possibilità a Diana. Quando Diana appare, Martin va fuori di testa e Diana lo attacca. Riuscendo a sfuggirle, Martin scappa a casa di Rebecca. Dopo che lei ha raccontato a Martin ciò che ha scoperto su Diana, i fratelli (e Bret) decidono di tornare a casa della madre e porre fine al suo attaccamento a Diana.

La spiegazione del finale di Lights Out – Terrore nel buio: Diana è un fantasma?

Diana fa la sua comparsa all’inizio del film. Dato che esiste solo al buio, è solo una silhouette inquietante di una donna con occhi luminosi e brillanti. Le sue origini rimangono un mistero e Rebecca la considera solo un’amica immaginaria di sua madre. Tuttavia, dopo che Diana fa visita a Rebecca e lascia il suo segno sul pavimento della sua camera, Rebecca comincia a rendersi conto che Diana è reale. Dopo essersi introdotta nell’ufficio di Paul, Rebecca trova una fotografia di due ragazze, una delle quali si nasconde sotto l’ombra del suo ombrello. Si rende conto che si tratta di una foto di sua madre e della sua amica Diana.

Rebecca esamina una scatola di prove raccolte da Paul e scopre il passato di Diana. Diana è stata trovata dalle autorità per la prima volta quando aveva 13 anni. Rinchiusa in uno scantinato, è stata trovata accanto al cadavere di suo padre, che presumibilmente si era suicidato. Sulle pareti dello scantinato era scritto con il sangue: “Lei è nella mia testa”. Diana ha una malattia della pelle molto rara, che la rende ipersensibile alla luce al punto che l’esposizione inizia a corroderle la pelle. Viene portata in un istituto psichiatrico a Mulberry Hill, dove circolano voci sulla sua malvagità e sulla sua capacità di entrare nella mente delle persone. Anche Sophie viene ricoverata nella stessa struttura a causa della sua depressione.

Le due si incontrano lì e diventano presto amiche, nonostante le tendenze violente di Diana. Quando i medici dell’istituto hanno cercato di curare la malattia di Diana esponendola alla luce, questa è inevitabilmente svanita nel nulla. Sebbene tutti pensino che Diana sia morta, dopo alcuni anni lei ritorna da Sophie. Diana può esistere nel mondo dei vivi solo attraverso il suo legame con Sophie. Inoltre, se Sophie prende le medicine come prescritto e mantiene la sua salute mentale, Diana cessa di esistere. I legami di Diana con il mondo materiale sono condizionati e fragili. Sebbene i proiettili non le facciano alcun male, la luce le brucia la pelle. In definitiva, Diana è uno spirito legato a Sophie, senza una presenza rigida tra i vivi.

Diana è morta?

A causa della sua esistenza soprannaturale, uccidere Diana non è un compito facile. Verso la fine del film, quando i ragazzi dormono a casa di Sophie, prendono molte precauzioni per superare la notte senza incontrare Diana. Accendono tutte le luci, fissano gli interruttori con del nastro adesivo e preparano candele e torce. Tuttavia, Diana riesce comunque a raggiungerli tagliando la corrente all’intero isolato. Ora immersi nell’oscurità con solo poche candele e torce a carica manuale, Rebecca , Martin e Bret si trovano nel territorio di Diana. Lei insegue Bret e cerca di ucciderlo, ma lui riesce a scappare e se ne va con la sua auto.

A casa di Sophie, Rebecca e Martin scendono in cantina per controllare il quadro elettrico. Tuttavia, questa è solo una trappola tesa da Diana, che li chiude dentro la cantina buia. Sophie capisce che Diana non può più sopravvivere e le dice che non può esistere senza di lei. Mentre Sophie cerca di prendere la sua medicina per far scomparire Diana, Diana la attacca e la mette KO. Nel frattempo, Rebecca e Martin accendono un fuoco nella caldaia per tenere Diana fuori. Dopo aver trovato un tubetto di luce nera, Rebecca va ad esplorare il seminterrato alla ricerca di altre risorse.

Si imbatte nelle impronte digitali di Diana, visibili sotto la luce nera. Dopo un’ulteriore ispezione, trova una parete piena di scritti di Diana in cui esprime la sua riluttanza ad essere abbandonata di nuovo. Diana trova presto Rebecca e la attacca, ma scompare quando Martin arriva in soccorso di Rebecca . Ora, Bret torna a casa di Sophie con gli agenti di polizia. Gli agenti vengono attirati in casa dalle urla di Rebecca e Martin. Dopo aver salvato i fratelli dalla cantina, tutti cercano di fuggire dalla casa. Tuttavia, Martin si rifiuta di andarsene senza sua madre.

Bret porta via Martin e Rebecca rimane indietro per la madre. Diana attacca di nuovo Rebecca e la getta giù dal secondo piano. Proprio mentre Diana sta per uccidere Rebecca, Sophie appare con una pistola in mano. Anche se Sophie punta inizialmente la pistola contro Diana, alla fine la punta contro la propria testa. Diana è legata al mondo dei vivi da Sophie e, una volta che Sophie morirà, morirà anche Diana. Sophie preme il grilletto, salvando così la sua famiglia da Diana uccidendo se stessa.

Cosa è successo al padre di Rebecca?

Il mistero che circonda il padre di Rebecca tormenta il rapporto tra Sophie e Rebecca per gran parte del film. Poco dopo che il padre di Rebecca ha lasciato Sophie, la sua depressione ha iniziato a peggiorare, portando alla ricomparsa di Diana durante l’infanzia di Rebecca. Per questo motivo, Rebecca detesta sua madre per essere stata negligente e assente e, una volta cresciuta, se ne va. Sia Rebecca che Sophie non hanno più avuto contatti con il padre di Rebecca dalla sua scomparsa. Hanno l’impressione che lui non voglia più avere nulla a che fare con la famiglia. Tuttavia, quando Diana attacca Rebecca a casa di Sophie, la avverte di smettere di interferire, minacciando Rebecca di un destino simile a quello di suo padre.

In precedenza, durante un flashback dell’infanzia di Rebecca, vediamo Diana rubare il disegno della sua famiglia fatto da Rebecca. Nel disegno, Rebecca aveva disegnato delle figure stilizzate dei suoi genitori e di se stessa. Dopo che Diana lo ruba, Rebecca lo ritrova nel suo armadio con una nuova figura stilizzata disegnata sopra quella di suo padre con polvere nera come la pece. La figura è accompagnata dalla parola “Diana”. Diana non vuole che Sophie guarisca, quindi uccide il padre di Martin, Paul. Allo stesso modo, quando Becca era bambina, Diana uccise suo padre per aver cercato di aiutare Sophie con la sua depressione.