Regretting You: dove abbiamo visto i protagonisti del film?

Già campione d’incassi negli Stati Uniti, e con percentuali molto alte negli aggregatori di gradimento del pubblico, Regretting You – Tutto quello che non ti ho detto arriva in sala dal 4 dicembre e presenta un cast di volti noti e meno noti. E questi ultimi non mancheranno di diventare presto molto conosciuti, dato l’amore dei fan che stanno già raccogliendo all’estero e i progetti di alto profilo in cui li vedremo.

Ecco dove abbiamo già visto i protagonisti di Regretting You:

Allison Williams: l’interprete di Morgan in Regretting You è forse il volto più noto al grande pubblico, sia a quello a target femminile che ai tempi ha amato Girls di Lena Dunham, sia quello che ama l’horror contemporaneo. Allison Williams si è fatta infatti conoscere per il ruolo di Marnie Michaels, nella serie HBO, ed è poi passata a una serie di ruoli iconici nel panorama del nuovo horror d’autore. Era lei la protagonista di Get Out, in cui seduceva e rapiva il povero Daniel Kaluuya! Ma è anche la protagonista (umana) del franchise di M3GAN, che ha raggiunto con successo il secondo capitolo.

Mckenna Grace: la solare interprete di Clara in Regretting You è un volto per ora noto principalmente per i suoi piccoli ruoli in grandi film. McKenna Grace infatti è stata sia la piccola Carol Danvers in Captain Marvel e che la piccola Tonya Harding in I, Tonya. Non solo, ha avuto un ruolo ricorrente nella seconda stagione di Young Sheldon, ma fa parte anche della nuova squadra di Acchiappafantasmi, nei recenti film del franchise. Tra gli altri progetti di alto profilo a cui ha partecipato, McKenna compare anche in The Handmaid’s Tale e soprattutto è la giovane protagonista di Gift, al fianco di Chris Evans.

Dave Franco: fratello del più famoso James, Dave Franco interpreta Jonah in Regretting You, un ruolo che gli calza a pennello e che dimostra ancora una volta la versatilità del più giovane dei fratelli Franco come interprete. Il suo volto è in circolazione da un po’ e quindi vi sarà sicuramente capitato di vederlo al cinema, in particolare solo quest’anno in due film dal discreto interesse: il terzo capitolo del franchise di Now You See Me e Together, in cui recita insieme alla moglie, l’attrice Allison Brie. Altri suoi credits comprendono la serie di Cattivi Vicini, in cui Dave Franco si cimenta con la commedia ridanciana più pura, e The Disaster Arstist, il film diretto da James Franco sull’icona Tommy Wiseau.

Mason Thames: quell’espressione da bravo ragazzo e i suoi lineamenti affilati gli faranno fare molta strada, ma per adesso Mason Thames si candida a diventare il sogno di tutte le adolescenti del mondo nel ruolo di Miller Adams in Regretting You. Questo teen drama molto romantico amplia il suo raggio d’azione, diversificando il suo pubblico, dal momento che i più attenti lo avranno riconosciuto come il nuovo Hiccup per il franchise in live action di Dragon Trainer (che promette di espandersi come i corrispettivi animati) e in Black Phone, in cui cerca di scappare dal Grabber, villain del film.

Scott Eastwood: alcuni nomi sono troppo grandi per non generare aspettative o senso di responsabilità in chi li porta, e deve essere quello che prova Scott Eastwood, figlio di Clint, e da diversi anni volto molto noto al cinema, principalmente nella commedia e nell’action puro. Lo abbiamo visto infatti in Pacific Rim: Uprising, in alcuni film del franchise di Fast and Furious e in Suicide Squad di David Ayer. In Regretting You interpreta Chris, un uomo simpatico e festaiolo, che nasconde un segreto.

Willa Fitzgerald: interprete di zia Jenny, Willa Fitzgerald è relativamente nuova al grande schermo, mentre vanta una lunghissima esperienza nella serialità, l’abbiamo vista in La caduta della casa degli Usher e nell’adrenalinico Reacher con Alan Ritchson. Data la sua presenza scenica, ampiamente dimostrata in Regretting You, sicuramente la vedremo spesso sul grande schermo, ma per adesso vi basta recuperare un paio di titoli: Wildcat, di Ethan Hawke, in cui recita al fianco di Maya Hawke, e nello splendido A House od Dynamite di Kathryn Bigelow.