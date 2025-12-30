Top 10: le classifiche dei film preferiti del 2025 della redazione di Cinefilos.it

Fine anno, tempo di bilanci e di buoni propositi, tempo di Top 10 cinematografiche che risultano sempre un passatempo divertente e appassionante per i fan della settima arte. Anche quest’anno la redazione di Cinefilos.it propone non una sola classifica ma una per redattore. Lo scopo principale è dare voce e risalto alle singole unicità che compongono la nostra famiglia, ma soprattutto offrire anche il maggior numero di film “notevoli” che sono arrivati in Italia (o dall’Italia) dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.
Che sia sala o piattaforma, ogni redattore ha compilato la sua Top 10 seguendo questa unica regola (con l’eccezione di Adriano Ercolani che, essendo “inviato a New York”, ha fatto riferimento alla distribuzione USA) per offrire ai nostri lettori più possibilità di scovare, tra titoli acclamati e imprescindibili, piccole curiosità e perle nascoste da recuperare nelle prossime settimane. Ecco le Top 10 dei membri della redazione di Cinefilos.it (in ordine alfabetico):
Agnese Albertini
- La voce di Hind Rajab
- Il seme del fico sacro
- Una battaglia dopo l’altra
- After the hunt
- Emilia Perez
- Alpha
- Pomeriggi di solitudine
- 28 anni dopo
- Le città di pianura
- Kpop demon hunters
Dario Boldini
- Here
- Broken rage
- A complete unknown
- Queer
- Presence
- Sinners
- Una battaglia dopo l’altra
- A House of Dynamite
- Avatar fuoco e cenere
- Father mother sister brother
Gianmaria Cataldo
- Le città di pianura
- Train Dreams
- Here
- Generazione romantica
- Grand Theft Hamlet
- The Life of Chuck
- L’amore che non muore
- Bird
- Avatar: Fuoco e Cenere
- Una battaglia dopo l’altra
Ilaria Denaro
- Frankenstein
- The alto knights
- Die my love
- La trama fenicia
- Una battaglia dopo l’altra
- Here
- La vita da grandi
- Una di famiglia
- Gioia mia
- Vie privée
Adriano Ercolani
- Blue Moon
- Eddington
- The History of Sound
- A House of Dynamite
- One Battle After Another
- Resurrection
- Sentimental Value
- Sirāt
- Sovereign
- The Things You Kill
Chiara Guida
- I Peccatori
- Io Sono Ancora Qui
- A House of Dynamite
- Il Seme del Fico Sacro
- Un Semplice Incidente
- La Zona d’interesse
- Avatar: Fuoco e Cenere
- Una Battaglia dopo l’Altra
- Un Film Fatto per Bene
- Here
Valeria Maiolino
- Frankenstein
- Le assaggiatrici
- After the hunt
- Follemente
- Una battaglia dopo l’altra
- Superman
Mattia Pasquini
- After the Hunt
- 28 anni dopo
- I Roses
- Aragoste a Manhattan
- Companion
- Heretic
- The Smashing Machine
- Tutto quello che resta di te
- Springsteen: liberami dal nulla
- Together
Scilla Santoro
- Elisa
- Tre ciotole
- Fuori
- La mia famiglia a Taipei
- Un film fatto per Bene
- Gioia mia
- L’abbaglio
- Nonostante
- N-Ego
- Sotto le foglie
Simona Tavola
- Wicked: Parte 2
- La voce di Hind Rajab
- Babygirl
- Zootropolis 2
- Springsteen: liberami dal nulla
- After the Hunt
- DJ Ahmet
- Il rapimento di Arabella
- È colpa mia: Londra
Camilla Tettoni
- Io sono ancora qui
- Itaca – Il ritorno
- La trama fenicia
- Le città di pianura
- Mickey 17
- Una battaglia dopo l’altra
- Eddington
- Un semplice incidente
- Die My Love
- I ragazzi della Nichel