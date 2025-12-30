HomeCinema News2025

Top 10: le classifiche dei film preferiti del 2025 della redazione di Cinefilos.it

Di Chiara Guida

-

Una battaglia dopo l'altra film 2025

Fine anno, tempo di bilanci e di buoni propositi, tempo di Top 10 cinematografiche che risultano sempre un passatempo divertente e appassionante per i fan della settima arte. Anche quest’anno la redazione di Cinefilos.it propone non una sola classifica ma una per redattore. Lo scopo principale è dare voce e risalto alle singole unicità che compongono la nostra famiglia, ma soprattutto offrire anche il maggior numero di film “notevoli” che sono arrivati in Italia (o dall’Italia) dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.

Che sia sala o piattaforma, ogni redattore ha compilato la sua Top 10 seguendo questa unica regola (con l’eccezione di Adriano Ercolani che, essendo “inviato a New York”, ha fatto riferimento alla distribuzione USA) per offrire ai nostri lettori più possibilità di scovare, tra titoli acclamati e imprescindibili, piccole curiosità e perle nascoste da recuperare nelle prossime settimane. Ecco le Top 10 dei membri della redazione di Cinefilos.it (in ordine alfabetico):

Agnese AlbertiniLa voce di Hind Rajab

  • La voce di Hind Rajab
  • Il seme del fico sacro
  • Una battaglia dopo l’altra
  • After the hunt
  • Emilia Perez
  • Alpha
  • Pomeriggi di solitudine
  • 28 anni dopo
  • Le città di pianura
  • Kpop demon hunters

Dario Boldini

Gianmaria Cataldo

  • Le città di pianura
  • ⁠Train Dreams
  • Here
  • Generazione romantica
  • Grand Theft Hamlet
  • ⁠The Life of Chuck
  • ⁠L’amore che non muore
  • ⁠Bird
  • Avatar: Fuoco e Cenere
  • Una battaglia dopo l’altra

Ilaria Denaro

Frankenstein di Guillermo Del Toro
© Cortesia di Netflix
  • Frankenstein
  • The alto knights
  • Die my love
  • La trama fenicia
  • Una battaglia dopo l’altra
  • Here
  • La vita da grandi
  • Una di famiglia
  • Gioia mia
  • Vie privée

Adriano ErcolaniEddington

  • Blue Moon
  • Eddington
  • The History of Sound
  • A House of Dynamite
  • One Battle After Another
  • Resurrection
  • Sentimental Value
  • Sirāt
  • Sovereign
  • The Things You Kill

Chiara Guida

Michael B. Jordan in I peccatori (2025)
Foto di Courtesy of Warner Bros. – © Warner Bros.
  • I Peccatori
  • Io Sono Ancora Qui
  • A House of Dynamite
  • Il Seme del Fico Sacro
  • Un Semplice Incidente
  • La Zona d’interesse
  • Avatar: Fuoco e Cenere
  • Una Battaglia dopo l’Altra
  • Un Film Fatto per Bene
  • Here

Valeria Maiolino

Le Assaggiatrici 2024
Foto di Luca Zontini © Vision Distribution
  • Frankenstein
  • Le assaggiatrici
  • After the hunt
  • Follemente
  • Una battaglia dopo l’altra
  • Superman

Mattia Pasquini

After the Hunt - Dopo la caccia (2025)
Foto di Yannis Drakoulidis/Yannis Drakoulidis – © 2025 Amazon Content Services LLC.
  • After the Hunt
  • 28 anni dopo
  • I Roses
  • Aragoste a Manhattan
  • Companion
  • Heretic
  • The Smashing Machine
  • Tutto quello che resta di te
  • Springsteen: liberami dal nulla
  • Together

Scilla Santoro

Barbara Ronchi in Elisa di Leonardo Di Costanzo – Foto Credtis Oliver Oppitz
  • Elisa
  • Tre ciotole
  • Fuori
  • La mia famiglia a Taipei
  • Un film fatto per Bene
  • Gioia mia
  • L’abbaglio
  • Nonostante
  • N-Ego
  • Sotto le foglie

Simona Tavola

  • Wicked: Parte 2
  • La voce di Hind Rajab
  • Babygirl
  • Zootropolis 2
  • Springsteen: liberami dal nulla
  • After the Hunt
  • DJ Ahmet
  • Il rapimento di Arabella
  • È colpa mia: Londra

Camilla TettoniI'm Still Here film 2024

  • Io sono ancora qui
  • Itaca – Il ritorno
  • La trama fenicia
  • Le città di pianura
  • Mickey 17
  • Una battaglia dopo l’altra
  • Eddington
  • Un semplice incidente
  • Die My Love
  • I ragazzi della Nichel
ALTRE STORIE

