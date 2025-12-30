Top 10: le classifiche dei film preferiti del 2025 della redazione di Cinefilos.it

Fine anno, tempo di bilanci e di buoni propositi, tempo di Top 10 cinematografiche che risultano sempre un passatempo divertente e appassionante per i fan della settima arte. Anche quest’anno la redazione di Cinefilos.it propone non una sola classifica ma una per redattore. Lo scopo principale è dare voce e risalto alle singole unicità che compongono la nostra famiglia, ma soprattutto offrire anche il maggior numero di film “notevoli” che sono arrivati in Italia (o dall’Italia) dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.

Che sia sala o piattaforma, ogni redattore ha compilato la sua Top 10 seguendo questa unica regola (con l’eccezione di Adriano Ercolani che, essendo “inviato a New York”, ha fatto riferimento alla distribuzione USA) per offrire ai nostri lettori più possibilità di scovare, tra titoli acclamati e imprescindibili, piccole curiosità e perle nascoste da recuperare nelle prossime settimane. Ecco le Top 10 dei membri della redazione di Cinefilos.it (in ordine alfabetico):

Agnese Albertini

La voce di Hind Rajab

Il seme del fico sacro

Una battaglia dopo l’altra

After the hunt

Emilia Perez

Alpha

Pomeriggi di solitudine

28 anni dopo

Le città di pianura

Kpop demon hunters

Dario Boldini

Here

Broken rage

A complete unknown

Queer

Presence

Sinners

Una battaglia dopo l’altra

A House of Dynamite

Avatar fuoco e cenere

Father mother sister brother

Gianmaria Cataldo

Le città di pianura

⁠Train Dreams

Here

Generazione romantica

Grand Theft Hamlet

⁠The Life of Chuck

⁠L’amore che non muore

⁠Bird

Avatar: Fuoco e Cenere

Una battaglia dopo l’altra

Ilaria Denaro

Frankenstein

The alto knights

Die my love

La trama fenicia

Una battaglia dopo l’altra

Here

La vita da grandi

Una di famiglia

Gioia mia

Vie privée

Adriano Ercolani

Blue Moon

Eddington

The History of Sound

A House of Dynamite

One Battle After Another

Resurrection

Sentimental Value

Sirāt

Sovereign

The Things You Kill

Chiara Guida

I Peccatori

Io Sono Ancora Qui

A House of Dynamite

Il Seme del Fico Sacro

Un Semplice Incidente

La Zona d’interesse

Avatar: Fuoco e Cenere

Una Battaglia dopo l’Altra

Un Film Fatto per Bene

Here

Valeria Maiolino

Frankenstein

Le assaggiatrici

After the hunt

Follemente

Una battaglia dopo l’altra

Superman

Mattia Pasquini

After the Hunt

28 anni dopo

I Roses

Aragoste a Manhattan

Companion

Heretic

The Smashing Machine

Tutto quello che resta di te

Springsteen: liberami dal nulla

Together

Scilla Santoro

Elisa

Tre ciotole

Fuori

La mia famiglia a Taipei

Un film fatto per Bene

Gioia mia

L’abbaglio

Nonostante

N-Ego

Sotto le foglie

Simona Tavola

Wicked: Parte 2

La voce di Hind Rajab

Babygirl

Zootropolis 2

Springsteen: liberami dal nulla

After the Hunt

DJ Ahmet

Il rapimento di Arabella

È colpa mia: Londra

Camilla Tettoni