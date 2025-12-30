Avengers: Doomsday, in arrivo un trailer segreto con Dottor Destino?

Il Marvel Cinematic Universe sta finalmente svelando di cosa tratterà il prossimo film degli Avengers. Sebbene la trama principale di Avengers: Doomsday rimanga un mistero, la Marvel sta lentamente rilasciando alcuni teaser dell’enorme uscita MCU del 2026 nelle sale prima delle proiezioni di Avatar: Fuoco e Cenere, un colosso al botteghino.

Il primo trailer di Avengers: Doomsday era incentrato su Steve Rogers e mostrava il ritorno di Chris Evans nell’MCU, rivelando che Steve e Peggy Carter avevano avuto un bambino. Il secondo teaser mostra invece Thor, interpretato da Chris Hemsworth, e la sua figlia adottiva, Love. Secondo alcune indiscrezioni, sono in arrivo altri due teaser – di cui uno dedicato agli X-Men, ma a quanto pare non è finita qui.

Oggi, 30 dicembre, il Korea Media Rating Board ha classificato un quinto trailer di Avengers: Doomsday che non era stato segnalato in precedenza. La Marvel Studios ha pubblicato finora due teaser incentrati sui personaggi e, con una durata di 1 minuto e 5 secondi, il quinto trailer segreto sembra seguire la stessa linea, piuttosto che essere un teaser completo che riunisce tutte le squadre che appariranno nel film MCU del 2026.

La Marvel non ha però ancora confermato il quinto trailer, che non faceva parte delle notizie originali relative all’entusiasmante campagna di marketing del film. Tuttavia, se l’MCU sta preparando un quinto teaser per concludere l’evento settimanale, è probabile che tutto finisca con la prima apparizione del Dottor Destino interpretato da Robert Downey Jr..

In alternativa, avrebbe senso anche un teaser che metta in evidenza i Thunderbolts, ora chiamati New Avengers, e la squadra degli Avengers di Sam Wilson. Recentemente, all’inizio di dicembre, la squadra degli Avengers di Capitan America è stata apparentemente rivelata durante un evento Disney in Italia. Sam sarebbe affiancato da Thor, Loki, Shang-Chi, Falcon e Ant-Man quando tornerà in Avengers: Doomsday.

Detto questo, la squadra non include personaggi come Black Panther, Captain Marvel, Spider-Man, Hulk, Occhio di Falco e altri eroi che potrebbero avere senso per una nuova squadra di Avengers. Pertanto, resta da vedere se quella formazione degli Avengers sia accurata, cosa che il quinto teaser segreto di Avengers: Doomsday potrebbe confermare.

Per quanto riguarda la data in cui i fan dell’MCU dovrebbero aspettarsi il trailer a sorpresa, l’attesa non dovrebbe essere lunga. Seguendo il formato di uscita settimanale, i due trailer rimanenti saranno proiettati nelle settimane successive. Il trailer segreto di Avengers: Doomsday sarà dunque probabilmente proiettato nelle sale nella settimana dal 12 al 18 gennaio.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

La sinossi ufficiale conferma il ritorno di Robert Downey Jr. all’interno dell’universo Marvel, questa volta nel ruolo di Doom. La trama resta però al momento sotto riserbo. Stephen McFeely e Michael Waldron risultano accreditati come sceneggiatori.

Il cast di Avengers: Doomsday è stato rivelato per la prima volta durante una diretta streaming a sorpresa della Marvel Studios, in cui diverse sedie hanno svelato il ritorno di numerosi attori. Una delle grandi novità è il ritorno di diversi attori degli X-Men dell’era Fox-Marvel.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America) e Chris Evans (Captain America).