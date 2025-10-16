HomeCinema News2025

Toy Story 5: la prima foto rivela il primo sguardo al ritorno di Woody e Buzz Lightyear

Di Redazione

-

Toy Story 5

Il sito ufficiale della Pixar ha rivelato il primo poster di Toy Story 5, che mostra Woody e Buzz ai lati del logo del film. Entrambi i personaggi sfoggiano il loro look iconico, ma Buzz indossa il distintivo da sceriffo che era stato originariamente consegnato a Jessie alla fine di Toy Story 4.

Il prossimo film della Pixar uscirà il 19 giugno 2026, quasi sette anni dopo il quarto capitolo. Anche se Woody ha deciso di avventurarsi in una nuova vita con Bo Peep, mentre i restanti giocattoli rimangono con la loro proprietaria, Bonnie, l’iconico cowboy tornerà per il quinto capitolo. Tom Hanks dovrebbe riprendere il suo ruolo al fianco di Tim Allen, che ha interpretato Buzz.

I dettagli sul quinto film sono stati svelati poco a poco, con la trama che finalmente si allinea al mondo tecnologico moderno. I giocattoli ora competono con i dispositivi elettronici per conquistare l’attenzione della loro proprietaria, Bonnie. La Pixar ha pubblicato alcuni bozzetti che mostrano l’attenzione di Bonnie per il suo dispositivo smart, con i giocattoli che la osservano.

Toy Story 5

Diretto da Andrew Stanton e Kenna Harris, Toy Story 5 è diventato uno dei film più attesi del 2026. È stato confermato che l’antagonista principale è Lily Pad di Bonnie, che vuole separare i giocattoli dalla loro proprietaria. Di conseguenza, Jessie chiede aiuto a Woody, il che scatena la sua riunione con i suoi vecchi amici.

