Toy Story 5: prime immagini dei nuovi personaggi!

Di Gianmaria Cataldo

Toy Story 5 film 2026

I presenti all’evento della Disney, D23, dello scorso fine settimana hanno potuto vedere in anteprima un paio di nuovi personaggi che fanno il loro debutto in Toy Story 5 , tra cui Smarty Pants, un giocattolo per l’addestramento al vasino, e il tablet intelligente LilyPad, che è stato rivelato essere l’antagonista principale del film (li si può vedere in questo post).

Il D23 ha anche svelato la scena iniziale del film, in cui Buzz si ritrova inspiegabilmente bloccato su un’isola deserta con diversi altri Buzz Lightyear bloccati in modalità gioco (il che significa che non si rendono conto di essere giocattoli) che escogitano un piano folle per lasciare l’isola e tornare allo Star Command.

Di Lilypad era già stato condiviso in precedenza il seguente concept art:

Un’immagine di Lilypad, antagonista di Toy Story 5

Di cosa parla Toy Story 5?

All’evento D23 dello scorso anno, il regista Andrew Stanton aveva anticipato alcuni dettagli sul film, dicendo al pubblico: “Attraverso le esperienze di questi giocattoli, abbiamo tutti imparato cosa sono la lealtà, l’appartenenza e l’amicizia. Questi personaggi ci hanno offerto una prospettiva unica sulla crescita e sul percorso della vita”. “In tutti i film di Toy Story, il compito dei giocattoli è quello di stare accanto ai bambini, ma in Toy Story 5 questo compito diventa esponenzialmente più difficile quando il nostro gruppo di giocattoli si trova a competere con ciò che oggi ossessiona i bambini: l’elettronica!”.

Il prossimo film parlerà dunque di giocattoli contro tecnologia, con Bonnie che riceve un Lilypad che funge da antagonista del film. Il Lilypad vuole separare Bonnie dai suoi giocattoli, rendendola meno socievole. Jesse, che ora si occupa dei giocattoli di Bonnie, decide che hanno bisogno di aiuto, e questo la porta a chiedere a Woody di tornare.

Il ritorno di Woody in Toy Story 5 è un evento importante, poiché significa che Jesse pensa che solo lui possa risolvere i problemi che l’oggetto tecnologico sta creando. La conoscenza che Woody ha di Bonnie o semplicemente la sua storia da leader dei giocattoli potrebbero contribuire a questo pensiero. L’anteprima ha anche rivelato che è passato un po’ di tempo dall’ultima volta che Woody ha visto il resto dei giocattoli. Al suo ritorno, sembra che Woody si scontrerà di nuovo con Buzz Lightyear.

Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
