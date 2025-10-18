La scioccante storia vera dietro al film documentario Netflix The Perfect Neighbor

The Perfect Neighbor, disponibile su Netflix dal 17 ottobre, è un documentario su una donna bianca della Florida che nel 2023 ha sparato e ucciso la sua vicina, una madre nera di quattro figli, ricostruito utilizzando le riprese delle telecamere indossate dagli agenti di polizia.

Non ci sono interviste, solo due anni di registrazioni delle interazioni della polizia con la responsabile della sparatoria, la sessantenne Susan Lorincz, che spesso si lamentava dei rumori causati dai bambini del quartiere mentre giocavano in un terreno libero vicino alla sua casa di Ocala, in Florida, e filmati delle telecamere indossate dagli agenti durante le interviste ai vicini. Nel 2024, Lorincz è stata giudicata colpevole di omicidio colposo con arma da fuoco e sta ora scontando una pena detentiva di 25 anni.

Ecco come una disputa tra vicini si è trasformata in una tragedia mortale.

Una vicina “spaventata”

Lorincz ha chiamato ripetutamente la polizia per segnalare dei bambini rumorosi del quartiere che, secondo lei, stavano “violando la sua proprietà”, urlandole continuamente contro, dicendole di stare zitta e minacciando di ucciderla. Lorincz diceva alla polizia che era stata aggredita e che “temeva per la sua vita”. Nel film, gli spettatori vedranno le registrazioni che lei faceva dei bambini che giocavano per poterle mostrare alla polizia. Il titolo del film, The Perfect Neighbor (Il vicino perfetto), deriva da un commento fatto da Lorincz alla polizia: “Sono come il vicino perfetto”.

Il filmato rivela che gli agenti hanno ripetutamente risposto con scetticismo alle chiamate di Lorincz perché era l’unica residente a presentare queste lamentele. I bambini non stavano tecnicamente giocando nella proprietà della Lorincz, ma nel giardino del suo vicino di casa. Quest’ultimo li incoraggiava a venire da lui e insegnava loro a giocare a calcio. La Lorincz aveva chiesto al suo padrone di casa di mettere un cartello con la scritta “vietato l’accesso” sul suo prato per dividere l’area tra la sua proprietà e il giardino del vicino.

I vicini hanno affermato che la Lorincz urlava parolacce ai loro figli e si sono sentiti disturbati nell’apprendere che lei li stava registrando. I bambini hanno detto alla polizia che stavano solo giocando a nascondino nel terreno e che la Lorincz li molestava, insultandoli e brandendo un ombrello o una pistola contro di loro.

Una volta, i bambini hanno detto che lei aveva persino lanciato loro dei pattini a rotelle, anche se la Lorincz sostiene di aver restituito un paio di pattini lasciati sul suo prato. Dicono che la Lorincz li abbia accusati di aver cercato di rubare il suo furgone. “Abbiamo 11 anni!”, si sente dire uno dei bambini nel documentario. Hanno soprannominato la Lorincz “Karen”, slang che indica donne bianche di mezza età arrabbiate che possono essere razziste nelle loro lamentele.

Dalle telefonate alla tragedia

Il film è incentrato su un incidente avvenuto il 2 giugno 2023, quando Lorincz ha affermato che dei ragazzi stavano violando la sua proprietà e, quando lei ha detto loro di andarsene, hanno risposto che avrebbero chiamato la madre. Lorincz ha chiamato la polizia e un operatore ha detto che gli agenti sarebbero arrivati a breve.

Poi Lorincz sostiene di essere stata dentro casa sua quando Ajike Owens, una manager di McDonald’s che viveva nel suo quartiere, si è presentata e ha iniziato a bussare alla sua porta. Così ha preso una pistola e ha sparato attraverso la porta, senza rendersi conto che il figlio di Owens era proprio accanto a lei. “Pensavo che mi avrebbe ucciso”, ha detto Lorincz alla polizia, insistendo ripetutamente che non si è trattato di un atto intenzionale e premeditato. Quando la polizia le ha dato la possibilità di scrivere una lettera di scuse dopo essere stata interrogata, lei ha accettato l’offerta, scusandosi con i bambini e spiegando che aveva “agito per paura”, temendo che la loro madre la avrebbe uccisa.

Le leggi della Florida “Stand Your Ground” consentono l’uso della forza letale se sussiste un presunto stato di paura. Gli omicidi che coinvolgono tiratori bianchi e vittime di colore sono più facilmente giudicati giustificabili rispetto a quelli che coinvolgono tiratori di colore e vittime bianche. Il caso più famoso è quello di George Zimmerman, un uomo bianco che nel 2013 è stato assolto per aver sparato a Trayvon Martin, un ragazzo di colore di 17 anni disarmato.

Tuttavia, nel filmato dell’interrogatorio della polizia a Lorincz, gli investigatori dicono di non capire perché abbia estratto una pistola solo due minuti dopo che un operatore del 911 aveva detto che la polizia stava arrivando sul posto. Come ha detto uno di loro, “le decisioni che prendi non sono ragionevoli”. Durante la sentenza del 2024, il giudice che presiedeva ha sostenuto che Lorincz ha agito più per rabbia che per paura.

Il documentario presenta alcuni frammenti della copertura televisiva nazionale del caso. Lorincz e il reverendo Al Sharpton hanno persino tenuto l’elogio funebre al funerale della Owens, lodando le sue azioni e rivolgendosi direttamente ai suoi figli: “Se lei avesse permesso alle persone di umiliarvi, sareste cresciuti con la sensazione di essere qualcosa che può essere umiliato”.

Il messaggio da trarre da The Perfect Neighbor

“Se non testimoniamo crimini come questo, se distogliamo lo sguardo, se non li portiamo alla luce, continueranno a rimanere nell’ombra”, dice la regista Geeta Gandbhir a TIME.

Esaminando due anni di filmati delle telecamere indossate dai poliziotti, Gandbhir sperava di trasformare uno strumento destinato a proteggere la polizia in uno strumento che ne smascherasse i difetti.

Gandbhir, la cui famiglia era vicina agli Owens, si chiede perché la polizia non abbia chiamato un assistente sociale o un altro tipo di mediatore per placare la situazione.

E pensa che la polizia avrebbe dovuto intervenire prima contro Lorincz, vista la presenza di armi nella sua casa e le numerose chiamate ai servizi di emergenza per situazioni non urgenti.

“La polizia non deve necessariamente arrivare sparando e picchiando le persone per aver comunque deluso la comunità”, sostiene. “Se sei in grado di impugnare una pistola per risolvere una banale disputa con il tuo vicino, di cos’altro sei capace?”