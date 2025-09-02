Clayface: nuove immagini dal set sembrano svelare il principale antagonista

Mentre continuano le riprese sul set di Clayface della DC Studios a Liverpool, nuove foto e video (le si può vedere qui e qui) potrebbero aver rivelato un primo sguardo al cattivo principale del film, anche se non è chiaro chi sia né quale attore lo interpreti. Le precedenti foto dal set mostravano la copertina della Gotham Gazette, con il titolo che ci informava che Jimmy “Red” McCoy era sotto indagine. Questo cattivo di basso livello di Batman non è mai sembrato il principale antagonista, ma il tizio calvo e ben vestito che si vede scendere i gradini dell’aula di tribunale con una signora al braccio potrebbe esserlo.

Secondo l’autore di Nexus Point News Apocalyptic Horseman, questo ruolo è stato offerto ad alcuni “grandi nomi”, ma nemmeno lui riconosce questo attore, portando a pensare che il personaggio sia alla fine stato offerto ad un attore meno conosciuto. Per quanto riguarda il personaggio, si ipotizza che potrebbe trattarsi di Roland Daggett, introdotto in Batman: The Animated Series come un uomo d’affari molto potente e molto corrotto. La Daggett Industries era responsabile della creazione di Clayface nel cartone animato, quindi c’è la possibilità che questo personaggio sia stato leggermente modificato come un mafioso più attivo e responsabile di aver trasformato il protagonista in Clayface.

Cosa sappiamo di Clayface

Al momento sono stati rivelati pochi dettagli sulla trama, ma abbiamo appreso che Matt Hagen sarà al centro dell’attenzione. Nei fumetti, era il secondo Clayface, un avventuriero che si è trasformato in un mostro dopo aver incontrato una pozza radioattiva di protoplasma. Questo è cambiato in Batman: The Animated Series, dove è stato ritratto come un attore che usava una crema anti-età per sembrare più giovane. Dopo essersi scontrato con il suo creatore, Roland Daggett, Hagen viene immerso in una vasca di quella sostanza e diventa il “classico” Clayface che tutti conoscete dai fumetti.

Stando ad alcuni rumor emersi online, la storia di Clayface sarà incentrata su un attore in ascesa il cui volto è sfigurato da un gangster. Come ultima risorsa, il divo si rivolge a uno scienziato eccentrico in stile per chiedere aiuto. All’inizio l’esperimento ha successo, ma le cose prenderanno presto una piega inaspettata.

Poiché Clayface sarà ambientato nell’universo DC, i fan dovrebbero aspettarsi molti collegamenti con l’universo più ampio, e saremmo molto sorpresi se Batman apparisse o fosse anche solo menzionato. Il produttore Peter Safran ha condiviso alcuni nuovi dettagli sulla sceneggiatura di Flanagan, sottolineando che il film sarà effettivamente un film horror in piena regola, sulla scia di La mosca di David Cronenberg, ma si dice trarrà anche ispirazione dal successo horror di Coralie Fargeat, The Substance.

“Clayface, vedete, è una storia horror hollywoodiana, secondo le nostre fonti, che utilizza l’incarnazione più popolare del cattivo: un attore di film di serie B che si inietta una sostanza per rimanere rilevante, solo per scoprire che può rimodellare il proprio viso e la propria forma, diventando un pezzo di argilla ambulante”, ha dichiarato Safran.

Tom Rhys Harries interpreterà il personaggio principale di Clayface, il film dei DC Studios. Il film vedrà anche la partecipazione di Max Minghella nel ruolo di John, un detective di Gotham City che inizia a nutrire sospetti sulla relazione tra la sua fidanzata Caitlin e Matt Hagen. Naomi Ackie interpreta invece proprio Caitlin Bates, amministratrice delegata di un’azienda biotecnologica che cura Matt dopo che questi è stato sfigurato.

Il film è basato su una storia di Mike Flanagan, attore di La caduta della casa degli Usher (l’ultima bozza è stata firmata da Hossein Amini, sceneggiatore di Drive), con James Watkins, regista di Speak No Evil, alla regia.

Clayface è attualmente previsto per l’arrivo nelle sale l’11 settembre 2026.