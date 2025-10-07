HomeCinema News2025

Taylor Swift elogia il film di Paul Thomas Anderson Una battaglia dopo l’altra

Taylor Swift cantante
La cantautrice americana Taylor Swift, con indosso un abito Versace, arriva agli MTV Video Music Awards 2023 tenutisi al Prudential Center il 12 settembre 2023 a Newark, New Jersey, Stati Uniti. — Foto di Image Press Agency via DepositPhotos.com

Taylor Swift è rimasta affascinata dall’ultimo film che ha visto, Una battaglia dopo l’altra. Mentre il thriller politico d’azione, che ha ottenuto il 95% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, continua la sua forte corsa al botteghino, tutti gli occhi sono puntati su Swift con l’uscita del suo dodicesimo album, The Life of a Showgirl, lo scorso fine settimana. L’evento teatrale di Swift The Official Release Part of a Showgirl ha poi superato One Battle After Another al botteghino del fine settimana.

Nonostante abbia perso questa battaglia al botteghino, Una battaglia dopo l’altra è sicuro del suo status di favorito agli Oscar. Ieri sera (6 ottobre), Swift è apparsa al The Tonight Show e ha dato la sua recensione del nuovo thriller politico, elogiando in particolare le interpretazioni:Chase Infiniti e Teyana Taylor – come faranno a dividersi l’Oscar a metà? […] Benicio era così divertente, Leo era esilarante.

Swift ha poi aggiunto: “Il fatto che ogni volta che si ascolta quel tema, si prova qualcosa di diverso […] Siamo così fortunati a vivere nello stesso periodo di Paul Thomas Anderson. PTA, come è spesso conosciuto il regista, ha diretto il film vincitore dell’Oscar come miglior film Il petroliere e ha prodotto altri film acclamati dalla critica, tra cui Punch-Drunk Love, Il filo nascosto e Licorice Pizza.

One Battle After Another segue l’ex rivoluzionario Bob (Leonardo DiCaprio), che viene riportato in azione quando un vecchio nemico riappare e rapisce sua figlia, Willa (Chase Infiniti), sullo sfondo di un raid lanciato su una città santuario immaginaria della California, dove la popolazione locale resiste alla presenza militare.

Leonardo DiCaprio in Una battaglia dopo l'altra (2025)
Foto di Photo Courtesy Warner Bros. Pictures – © Warner Bros. Pictures

L’altra star che Swift mette in evidenza, che offre davvero una delle migliori interpretazioni di Una battaglia dopo l’altra, è Teyana Taylor, che interpreta la madre di Willa nella prima parte del film, prima che la trama si sposti sulla linea temporale principale. Mentre l’intero cast sta raccogliendo elogi, Taylor è la candidata più probabile al premio come migliore attrice non protagonista, mentre Infiniti potrebbe avere difficoltà a sfondare, essendo una star alle prime armi.

Leonardo DiCaprio è brillante come sempre, anche se questa potrebbe non essere un’altra interpretazione determinante della sua carriera, mentre il personaggio sobrio di Benicio del Toro probabilmente non gli farà vincere molti premi, ma è delizioso nel ruolo. La colonna sonora discordante di Jonny Greenwood, nel frattempo, è non convenzionale ma cattura perfettamente la natura della vita di questi personaggi.

In parallelo alla recensione di Swift, Jimmy Fallon ha commentato The Tonight Show che i fan sono fortunati ad essere vivi durante la carriera di Swift. Nel complesso, la serata ha dimostrato come sia possibile apprezzare la grande arte in tempi incerti, specialmente qualcosa di così impattante e consapevole come Una battaglia dopo l’altra.

IN COPERTINA: La cantautrice americana Taylor Swift, con indosso un abito Versace, arriva agli MTV Video Music Awards 2023 tenutisi al Prudential Center il 12 settembre 2023 a Newark, New Jersey, Stati Uniti. Foto di Image Press Agency via DepositPhotos.com

