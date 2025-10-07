Dune 3: Rebecca Ferguson confermato il ritorno di Lady Jessica

HomeCinema News2025

Rebecca Ferguson
Rebecca Ferguson sul red carpet di Venezia 82 - Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

La stessa Lady Jessica, Rebecca Ferguson, ha confermato che tornerà effettivamente in Dune: Parte 3, ma il suo ruolo nel prossimo capitolo dell’epica saga fantascientifica sembra essere minore rispetto ai primi due film.

In un’intervista con IndieWire sul suo prossimo film A House of Dynamite, è stato affrontato l’argomento di Dune: Parte 3. Ferguson ha rivelato di aver già completato le riprese del terzo film, la cui uscita è prevista per il 18 dicembre 2026, ma ha precisato che non “ha un ruolo importante in questo”.

Lady Jessica appare a malapena in Dune: Messiah di Frank Herbert, su cui è basato Dune: Part 3. Ferguson ha ammesso: Non sono sicura che dovessi esserci e Denis aveva un’idea”.

Lady Jessica, interpretata da Ferguson, è la madre di Paul Atreides, interpretato da Timothée Chalamet, e membro delle Bene Gesserit, la potente sorellanza che cerca di influenzare chi detiene il potere. Tuttavia, come vediamo nei primi due film, Lady Jessica è fedele a Paul, poiché si oppone alla sorellanza e lo aiuta a ottenere il potere su Arrakis. Nel secondo film, è anche incinta della sorella di Paul, Alia Atreides, che dovrebbe avere un ruolo più importante nella trama di Dune: Parte 3.

Oltre a Ferguson e Chalament, Dune: Parte 3 vedrà anche la partecipazione di Zendaya, Florence Pugh, Anya Taylor-Joy, Jason Momoa, Robert Pattinson, Josh Brolin e Lea Seydoux.

La trama di Dune: Parte 3 dovrebbe seguire Paul Atreides, ora noto come Imperatore Maud’Dib, mentre affronta le minacce dei nemici politici e i tradimenti interni, cercando al contempo di proteggere la sua amata, Chani (Zendaya), e il loro bambino non ancora nato.

Oltre a confermare il suo ritorno, Ferguson ha anche commentato la sceneggiatura di Villeneuve e la difficile impresa di adattare il romanzo di fantascienza di Herbert.

“La sceneggiatura è fenomenale. È davvero difficile creare un film, è un libro così denso. C’è così tanto da raccontare. [Denis] ci si immerge e ne esce, ci prova e vuole avere certi collegamenti e tentacoli con il libro. Qualunque cosa Denis tocchi, penso che sia fenomenale”.

Dopo il successo dei primi due film di Dune – che hanno incassato un totale di 1,12 miliardi di dollari al botteghino mondiale, ottenuto 15 nomination agli Oscar e vinto sette premiDune: Parte 3 sarà uno dei film più importanti del calendario delle uscite del 2026.

Nel frattempo, però, il prossimo film di Ferguson, A House of Dynamite, che ha ottenuto un ottimo punteggio su Rotten Tomatoes, uscirà nelle sale cinematografiche il 10 ottobre, prima di essere distribuito su Netflix il 24 ottobre.

