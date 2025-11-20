Un regista di James Bond, che ha diretto Brosnan e Craig, mette in guardia il team creativo di Denis Villeneuve: “Non rovinate tutto!”

Martin Campbell, che ha diretto due film di James Bond, non si è risparmiato nel dare consigli a Denis Villeneuve e al resto del team che lavorava al film successivo. Trentatré anni dopo Agente 007 – Licenza di uccidere, Campbell ha iniziato a lasciare il segno nella saga di spionaggio dirigendo GoldenEye con Pierce Brosnan, e tornando per Casino Royale con Daniel Craig.

Durante un’intervista con Gold Derby, Campbell ha parlato apertamente del futuro del franchise di James Bond, dicendo a Villeneuve di “non rovinare tutto”. In altre parole, non cercare di rifare o reinventare 007 quando non c’è nulla da sistemare. Campbell ha aggiunto che, dopo l’uscita di Craig dal ruolo di Bond, il franchise non dovrebbe essere riavviato. “Deve solo essere un gran bel film di Bond!”, ha esclamato.

Il mondo di James Bond ha molto “terreno fertile” per continuare a esplorare storie avvincenti, soprattutto ora, “con la situazione attuale“, secondo Campbell, che spera che il prossimo capitolo continui a rendere grande il franchise dopo tutti questi anni. Il regista ha aggiunto che i film di Bond da lui diretti, GoldenEye e Casino Royale, sarebbero ancora “altrettanto potenti” se uscissero oggi come lo furono rispettivamente nel 1995 e nel 2006.

“Non rompere ciò che non è rotto. Non deve essere un reboot, deve solo essere un film di Bond dannatamente bello! Se la prossima settimana uscissero di nuovo GoldenEye o Casino Royale, sarebbero altrettanto potenti. Quindi, in pratica, non scherzate. C’è molto terreno fertile per Bond, soprattutto con la situazione attuale. Spero solo che non rompano ciò che non è rotto!”

No Time to Die, uscito nel 2021 e con un incasso di 774,2 milioni di dollari al botteghino, è stato l’ultimo ruolo di Craig nei panni della spia britannica. Craig ha recitato in cinque film di James Bond, tra cui Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall e Spectre.

Diversi attori hanno interpretato James Bond nel corso degli anni, a partire da Sean Connery e passando per George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Brosnan e Craig.

Dopo l’uscita di Craig, si sono fatte molte speculazioni non solo su chi avrebbe interpretato 007 in seguito, ma anche su quale direzione avrebbe preso il franchise, soprattutto da quando Barbara Broccoli e Michael G. Wilson hanno venduto i diritti creativi ad Amazon. Lo sviluppo di James Bond 26 è ripreso all’inizio del 2025, quando Amy Pascal di Spider-Man e David Heyman di Harry Potter hanno firmato come produttori. Pochi mesi dopo, Villeneuve, noto per aver diretto film come Sicario, Blade Runner 2049 e la trilogia di Dune, si è unito al team come regista, con Steven Knight di Peaky Blinders a bordo come sceneggiatore. Il prossimo grande passo è trovare un nuovo attore per interpretare Bond.