Amazon ha trovato il suo primo regista per James Bond. Finora si sapeva poco sul futuro della longeva saga cinematografica con Amazon. Dopo che Daniel Craig ha interpretato 007 dal 2006 con Casino Royale al 2021 con No Time to Die, la saga sta per entrare in una nuova era sotto il controllo creativo di Amazon MGM Studios. Ora, come rivelato da Amazon, Denis Villeneuve dirigerà il prossimo film di James Bond.

Villeneuve sarà il produttore esecutivo insieme alla sua partner Tanya Lapointe, che ha già lavorato con lui in Dune e Dune: Parte Due. Villeneuve ha parlato del suo entusiasmo di lunga data per la saga e di quanto sia onorato di potervi lavorare. Ecco il suo commento:

“Alcuni dei miei primi ricordi legati al cinema sono legati a 007. Sono cresciuto guardando i film di James Bond con mio padre, fin da Dr. No con Sean Connery. Sono un fan sfegatato di Bond. Per me è un territorio sacro. Intendo onorare la tradizione e aprire la strada a molte nuove missioni. È una responsabilità enorme, ma anche incredibilmente emozionante per me e un grande onore. Amy, David e io siamo assolutamente entusiasti di riportarlo sul grande schermo. Grazie ad Amazon MGM Studios per la fiducia”.

Villeneuve sta attualmente lavorando al terzo film di Dune, che sarà basato sul romanzo di Frank Herbert Dune: Messiah, che ha recentemente scritturato Nakoa-Wolf Momoa nel ruolo di Leto II e Ida Brooke in quello di Ghanima, i figli di Paul Atreides e Chani. Tuttavia, Villeneuve ha già chiarito che questo sarà l’ultimo film che dirigerà nella saga fantascientifica.

Cosa significa questo per James Bond

Avere Villeneuve come regista del prossimo film di James Bond è un importante passo avanti nell’era Amazon della serie. Dopo il successo di Dune e Dune: Parte Due, Villeneuve è incredibilmente apprezzato e aveva già una reputazione stellare dopo il suo lavoro su Arrival, Blade Runner 2049, Sicario e Prisoners.

Sebbene permanga un certo scetticismo su come Amazon gestirà James Bond, ora che Villeneuve è stato scritturato per il prossimo film ci sarà molta più fiducia. Con entrambi i capitoli di Dune e con Blade Runner 2049, Villeneuve è stato in grado di affrontare un franchise molto amato in modo innovativo, pur onorando l’eredità che lo ha preceduto.

I film di Denis Villeneuve tendono ad avere successo sia con la critica che con il grande pubblico, e Amazon conta sicuramente su questa reputazione per portare fortuna al progetto. Ora che il regista è stato confermato, l’attenzione si sposterà su chi interpreterà il nuovo 007, e la partecipazione di Villeneuve rende più probabile che il ruolo principale vada a un attore con cui ha già lavorato in passato.