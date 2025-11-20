Daredevil: Rinascita – Stagione 2, la produttrice rivela se il Punisher di Jon Bernthal ci sarà

Nella prima stagione di Daredevil: Rinascita, Jon Bernthal è tornato nei panni di The Punisher e ha dato una mano all’Uomo senza paura nella sua battaglia contro la task force anti-vigilanti del sindaco Fisk. L’ultima volta che abbiamo visto l’antieroe, era stato catturato da Kingpin, ma sembrava essere riuscito a fuggire in una scena post-credits. Il 2026 vedrà poi l’uscita di Punisher Special Presentation e Spider-Man: Brand New Day, due progetti MCU in cui Frank Castle sarà protagonista.

Tuttavia, sembra che The Punisher non tornerà per unirsi alla lotta di Matt Murdock contro Wilson Fisk nella seconda stagione di Daredevil: Rinascita. In un’intervista a Empire Magazine (tramite @NexusPointNews), la produttrice esecutiva Sana Amanat ha infatti confermato che Bernthal non apparirà nella serie quando tornerà il prossimo marzo.

Questo significa che la storia di The Punisher continuerà nella sua Punisher Special Presentation, con lui quindi più impegnato altrove mentre Daredevil cerca di riprendere il controllo di New York City. Sarà davvero interessante vedere come lo speciale Disney+ porterà poi Frank a scontrarsi con personaggi come Spider-Man e The Scorpion. La Punisher Special Presentation non ha ancora una data di uscita confermata, ma si prevede che vedrà Frank affrontare Ma Gnucci, un gangster dei fumetti che si è rivelato uno dei suoi nemici più letali.

Sebbene Daredevil non avrà più il Punitore al suo fianco, riceverà però aiuto da Jessica Jones, interpretata da Krysten Ritter. “Jones non è necessariamente una persona che ama lavorare in squadra”, ha anticipato Amanat. “Quindi il motivo per cui è tornata è perché sembra che sia una questione molto personale. Lei porta nervosismo e leggerezza: Daredevil può essere molto cupo e drammatico, e lei taglia corto in modo davvero divertente”.

LEGGI ANCHE:

La trama e il cast di Daredevil: Rinascita

In Daredevil: Rinascita della Marvel Television, Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con capacità straordinarie, lotta per ottenere giustizia nel suo vivace studio legale, mentre l’ex boss mafioso Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue le sue iniziative politiche a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano inevitabilmente su una rotta di collisione. Entrambi torneranno nella Stagione 2.

La serie vede la partecipazione anche di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner.

La prima stagione è disponibile su Disney+.