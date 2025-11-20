Avengers: Doomsday, una prima descrizione del trailer arriva online

Il primo trailer di Avengers: Doomsday sarà proiettato prima di Avatar: Fuoco e Cenere esattamente tra un mese da oggi (resta da vedere se sarà pubblicato anche online nello stesso periodo), e una presunta analisi del teaser sta ora circolando online (tramite @Majectic). Non sappiamo se sia attendibile, ma una fonte ritiene che potrebbe trattarsi della descrizione di uno dei tanti teaser che la Marvel Studios avrebbe realizzato per il film, anche se non necessariamente quello che verrà pubblicato il mese prossimo.

Questa descrizione coincide però con quanto sentito dire sul fatto che Dottor Destino sarà il protagonista e che Steve Rogers e Peggy Carter faranno la loro comparsa. Il trailer confermerebbe inoltre il ritorno di Benedict Cumberbatch nei panni di Doctor Strange. Un dettaglio che fa riflettere è però che in questo trailer Doom si smaschera per rivelare il suo volto sfregiato, mentre una voce precedente sosteneva che non avremmo visto affatto il volto di Robert Downey Jr. in questo primo filmato. Ad ogni modo, ecco la descrizione diffusa:

“Il teaser si apre con una voce fuori campo di Victor von Doom, alias Dottor Destino (Robert Downey Jr.). Doom parla della sua vita fatta di prove e sofferenze. Victor von Doom è ripreso in un cimitero sotto la pioggia, con il volto nascosto, finché l’inquadratura non viene interrotta da un incendio, lasciando solo la sagoma del suo abito. Lo schermo cambia con un potente scoppio e la voce di Loki (Tom Hiddleston) si interrompe.

Thor (Chris Hemsworth) appare su una vasta costa, Sam Wilson (Anthony Mackie) e Reed Richards (Pedro Pascal) guardano il cielo con paura, e Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) corre attraverso una stanza buia mentre due universi si scontrano a causa delle incursioni. Si vedono anche città distrutte su due pianeti contemporaneamente. Doom dice che fuggirà dalla trappola eterna in cui è stato imprigionato. Vengono mostrate diverse battaglie con protagonista Doom, seguite da un’altra sua voce fuori campo.

Una maschera cade, rivelando che il volto di Doom è gravemente sfigurato, con una grande cicatrice e una consistenza bruciata, simile al fango. Il teaser termina con Steve Rogers (Chris Evans) e Peggy Carter (Hayley Atwell) che emergono da un portale in stile TVA e guardano direttamente nella telecamera”.

Ha tutta l’aria di essere un trailer particolarmente epico, che offre anche qualche dettaglio in più sulla storia che ci si può aspettare. Non resta allora che attendere un mese per scoprire se questa descrizione troverà conferma o quello che il pubblico si troverà davanti sarà una cosa completamente diversa.