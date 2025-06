I fan di Wicked hanno nuove prove sull’identità di chi interpreta Dorothy in Wicked: For Good

Ora ci sono ancora più voci su chi potrebbe interpretare Dorothy in Wicked: For Good. Il film è il sequel del musical di grande successo dello scorso anno Wicked. Il film apporta una serie di modifiche rispetto al musical teatrale, tra cui l’aggiunta di due canzoni originali che non sono presenti nella versione musicale di Broadway. Il trailer di Wicked: For Good mostra anche Dorothy. Anche se il cast di questo classico personaggio del Mago di Oz non è stato ancora rivelato, si vocifera che sarà interpretato da Alisha Weir.

Ora, un video pubblicato sui social media dalla sorella di Weir, Katie Rose Weir, ha alimentato ulteriori speculazioni sul fatto che la star di Abigail interpreterà il ruolo.

Il post di Katie Rose Weir era un video di reazione al trailer di Wicked: For Good. Katie era visibilmente emozionata, ma sembrava sorridere ogni volta che Dorothy appariva sullo schermo.

Un post di @wickednewshub ha riassunto la reazione dei fan a questo video, dicendo: “I fan hanno notato che Katie sorrideva ogni volta che appariva Dorothy”. Hanno interpretato questo come una prova del casting di Alisha Weir, dicendo: “Penso che sia giusto dire che sappiamo chi è la nostra Dorothy…”.

Cosa significa questo per Wicked: For Good

Alisha Weir stessa ha commentato la notizia

Alisha Weir non ha né confermato né smentito la sua partecipazione al cast nel ruolo di Dorothy. In un’intervista del febbraio 2025 con RTE News, Weir è stata invitata a rispondere alle voci secondo cui avrebbe interpretato Dorothy in Wicked: For Good. In risposta, Weir ha osservato che era “assolutamente folle” quanto fossero decollate le voci sul suo ruolo di Dorothy. Ha detto che sarebbe “meraviglioso” se avesse la possibilità di interpretarla, dato che è una fan di Wicked. In particolare, non ha effettivamente detto che non interpreterà Dorothy.

Il fatto di non aver smentito le voci sul casting ha già portato molti a credere che la Weir interpreterà effettivamente il ruolo. Katie Rose Weir è lei stessa un’artista, quindi non è del tutto irrealistico che voglia reagire al trailer di Wicked: For Good. Tuttavia, la combinazione tra il suo post e i suoi sorrisi discreti durante i momenti del trailer dedicati a Dorothy è sicuramente un altro passo nella direzione che porta a credere che Alisha Weir interpreterà Dorothy.