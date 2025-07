Monster Island, la spiegazione del finale del film

Monster Island è un film horror drammatico che racconta la storia di un soldato giapponese presumibilmente traditore di nome Saito e di un soldato britannico di nome Bronson, entrambi prigionieri di guerra su una nave giapponese durante la Seconda Guerra Mondiale. I due uomini si ritrovano bloccati su un’isola isolata, dove un mostro letale chiamato Orang Ikan intende ucciderli. La narrazione affronta i temi della violenza, dell’identità dei mostri, dell’amicizia di fronte alle avversità, del coraggio e della sopravvivenza. Man mano che la trama si avvicina alla conclusione, Saito e Bronson si rendono conto di trovarsi in una posizione pericolosa e cercano di superare i propri limiti fisici e mentali per sopravvivere all’attacco di Orang Ikan. SPOILER IN ARRIVO.

La trama di Monster Island

La narrazione inizia ad Arian Maru nel 1944, con due prigionieri di guerra su una “nave infernale”, una nave utilizzata dalle forze giapponesi per torturare e trasportare i prigionieri di guerra durante la seconda guerra mondiale. Il cosiddetto prigioniero traditore, Saito, e un prigioniero inglese, Bronson, fuggono dalla nave infernale grazie a un feroce attacco con siluri da parte delle forze alleate. I due uomini nuotano verso un’isola isolata, senza conoscersi e legati da una catena ai piedi. Cominciano a sentire che una strana entità li sta seguendo dall’acqua e Saito salva Bronson dalla creatura prima che lo attacchi.

Quando Saito tenta di uccidersi (harakiri), Bronson lo ferma e gli salva la vita. Nonostante appartengano a fazioni opposte in guerra e non capiscano una parola della lingua dell’altro, i due uomini iniziano sorprendentemente a stringere un legame, accendendo un fuoco e mangiando granchi arrostiti. Bronson inizia a chiedersi perché Saito sia stato imprigionato dal suo stesso popolo. I due si tagliano le catene e si rendono conto che la misteriosa entità di prima li sta ancora seguendo. Quando vedono altri due soldati giapponesi scortare un prigioniero sull’isola, Saito fa cenno a Bronson di nascondersi. Gli altri due soldati sopravvissuti all’attacco con il siluro stringono amicizia con Saito, ma alla fine si rendono conto che è un prigioniero traditore e cercano di giustiziarlo.

Mentre stanno per uccidere Saito, sentono un suono gutturale, che secondo l’altro prigioniero tenuto dai due soldati è il verso di un mostro chiamato “Orang Ikan”. Uno dei due si addentra nella foresta per saperne di più, ma viene brutalmente ucciso da Orang Ikan, che gli recide la testa. Bronson interviene e trafigge l’altro soldato che tiene prigioniero Saito. Mentre Orang Ikan li insegue, i due improbabili amici iniziano a correre per salvarsi la vita, addentrandosi sempre più nel cuore dell’isola. Saito salva ancora una volta Bronson dalla creatura e i due rotolano giù da una collina nel tentativo di sfuggire al mostro furioso. All’alba, i due uomini si risvegliano in punti diversi dell’isola e cercano non solo di ritrovarsi, ma anche di salvarsi dalla furia di Orang Ikan, che è deciso a distruggere tutto.

Finale di Monster Island: come sopravvive Saito? Perché non uccide Orang Ikan?

Dopo aver recuperato una bomba da un aereo da combattimento alleato precipitato, Saito e Bronson trovano una grotta all’interno dell’isola che ospita l’uovo di Orang Ikan, che contiene il suo bambino non ancora nato. Mentre avvicinano l’arma all’uovo, vengono attaccati dal mostro, che cerca di salvare il suo bambino. Saito salva Bronson pugnalando Orang Ikan alla schiena, ma non prima che questi ferisca gravemente il soldato britannico. Il soldato giapponese spara a Orang Ikan nell’occhio e poi spara all’uovo, uccidendo la creatura non ancora nata. Bronson si rende conto di essere ferito in modo irreversibile e chiede al suo amico di abbandonarlo e di salvarsi la vita.

In un ultimo atto di sacrificio, Bronson fa esplodere la bomba all’interno della caverna, permettendo a Saito di attraversare a nuoto l’acqua. Tuttavia, Saito si rende conto che Orang Ikan è ancora vivo e sta venendo a ucciderlo. Corre verso la spiaggia e aspetta il momento della resa dei conti. Quando il mostro raggiunge la riva, Saito emerge dal terreno, dopo essersi nascosto sotto la sabbia. Con un atto coraggioso, affronta Orang Ikan da solo e lo squarcia con una katana (spada), facendolo cadere a terra. Tuttavia, decide di non uccidere il mostro, scegliendo invece di lasciarlo andare. Orang Ikan fugge grato, ringraziando Saito a modo suo.

Saito si avvicina alla riva e cerca di sparare dei razzi per vedere se qualcuno viene in suo soccorso. Tuttavia, la pistola non spara, lasciandolo ancora più isolato sull’isola. Un anno dopo, nel 1945, Saito viene salvato da una nave americana chiamata “USS Fletcher”, che presumibilmente lo ha trovato in difficoltà. Si può anche supporre che, grazie alle sue capacità di sopravvivenza e alla sua natura intraprendente, Saito sia riuscito a sopravvivere sull’isola, nonostante tutte le difficoltà. Grazie alle sue esperienze, probabilmente ha trovato la volontà di vivere di nuovo e di lottare per la sua vita, nonostante fosse solo su un’isola isolata. Saito respira liberamente a bordo della nave che lo ha salvato e continua a vivere la sua vita.

Per quanto riguarda i motivi per cui non ha ucciso Orang Ikan, ha capito che Orang Ikan stava semplicemente cercando di salvare suo figlio dal pericolo e non aveva intenzione di uccidere nessuno a caso. Considerava gli esseri umani una minaccia per la sua isola e per la sicurezza della sua specie. In una scena cruciale prima dell’incidente nella grotta, Saito vede un Orang Ikan morto, ucciso da un soldato, e capisce che, come gli esseri umani, anche gli Orang Ikan volevano lottare per sopravvivere. Probabilmente a causa dei suoi forti valori religiosi e del senso di giustizia legato alla cultura samurai, ha scelto di non uccidere un altro essere vivente che non era violento senza motivo.

Orang Ikan è vivo? Ucciderà di nuovo delle persone?

Orang Ikan cerca di uccidere Saito, Bronson e tutti gli altri esseri umani con cui entra in contatto. Il suo obiettivo principale dietro la brutalità è quello di proteggere il suo piccolo non ancora nato, e non un atto casuale di distruzione. Alla fine della narrazione, si scopre che il mostro è ancora vivo e si è ripreso dalle ferite, in attesa di attaccare qualsiasi altro essere umano che metta piede sull’isola che chiama casa. Dopo essere stato risparmiato da Saito, Orang Ikan è presumibilmente riuscito a guarire dalle ferite riportate durante la lotta contro Bronson e Saito, tornando ad essere una creatura potente.

In quanto predatore al vertice della catena alimentare, Orang Ikan ha sfruttato il suo vantaggio evolutivo per riprendersi e diventare nuovamente una minaccia. Si può tranquillamente presumere che il mostro ucciderà altre persone in futuro se oseranno entrare nell’isola. Nonostante abbia perso il suo piccolo, Orang Ikan probabilmente cercherà di dar vita a un altro figlio e continuare la sua stirpe. Per proteggere il suo piccolo, tornerà sicuramente a uccidere esseri umani. L’isola ostile rende inoltre impossibile la sopravvivenza di Orang Ikan senza uccidere. In una scena cruciale all’inizio della narrazione, un coccodrillo cerca di attaccare brutalmente il mostro, ma Orang Ikan lo fa a pezzi.

L’isola è ancora un luogo molto ostile e probabilmente rimarrà tale, costringendo Orang Ikan a sopravvivere con la violenza. Se gli esseri umani capissero i propri limiti e dimostrassero di non essere una minaccia, probabilmente otterrebbero pietà dalla creatura, ma è altamente improbabile, e il mostro non smetterà certamente di vedere l’umanità come una minaccia, il che porterà solo ad altri omicidi. Il principio evoluzionistico darwiniano della “sopravvivenza del più forte” porterà Orang Ikan a compiere atti di violenza contro gli altri e causerà la morte di molte altre persone, nonostante sia stato risparmiato dall’atto di gentilezza e misericordia di Saito.

Perché Saito ha detto che Bronson era suo amico?

Saito e Brosnan sono due individui estremamente diversi che diventano compagni improbabili sull’isola misteriosa. Inizialmente cercano di uccidersi a vicenda, ma sono legati da una catena che unisce i loro piedi. Saito salva Bronson dall’essere ucciso da Orang Ikan e in seguito il soldato britannico impedisce al suo compagno di spararsi in un atto di harakiri (suicidio d’onore nella cultura giapponese, legato alla moralità dei guerrieri samurai). Quando i due si rendono conto di non essere nemici, iniziano a stringere un legame che trascende le barriere linguistiche e politiche in tempo di guerra.

Saito cucina dei granchi per Bronson, che offre delle sigarette al suo nuovo amico, il quale però rifiuta di fumare. Si tagliano a vicenda le maglie della catena e poi intraprendono una pericolosa avventura per combattere Orang Ikan. Dopo che Bronson sacrifica la propria vita per salvare il suo nuovo amico nella caverna, Saito sopravvive e, un anno dopo, si ritrova a bordo della USS Fletcher. Un traduttore assunto da un ufficiale statunitense chiede a Saito di Bronson. L’ufficiale della marina statunitense offre una sigaretta a Saito, che inizia a guardare l’isola. Grazie alle sigarette, la sua mente torna ai bei ricordi che ha condiviso con il suo improbabile compagno britannico. Ricorda che Bronson amava le sigarette e accetta quella offerta dall’ufficiale.

Nonostante non sia un fumatore, come stabilito in precedenza nel film, continua a fumare la sigaretta, presumibilmente per onorare la memoria del suo amico. Comincia a ricordare ogni momento significativo trascorso con l’uomo britannico e si rende conto che non erano solo due uomini che cercavano di sopravvivere a un calvario, ma amici che si capivano nonostante non parlassero la stessa lingua e rappresentassero schieramenti opposti nella Seconda Guerra Mondiale. Nel momento più toccante del film, Saito descrive emotivamente Bronson come un “amico”, dimostrando che l’amicizia e il legame umano autentico possono nascere anche di fronte alla morte e alla guerra. L’amicizia tra i due uomini è il nucleo emotivo della narrazione ambientata in tempo di guerra, che rende il film più attuale e significativo.