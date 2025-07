Dove è stato girato Untamed? Le location delle riprese della serie Netflix

Untamed, serie Netflix creata da Mark L. Smith ed Elle Smith, ruota attorno a Kyle Turner, un agente dei servizi investigativi del National Parks Service incaricato di indagare su un misterioso e brutale omicidio avvenuto nel Parco Nazionale di Yosemite. Mentre cerca la verità e dà la caccia al responsabile dell’omicidio, Kyle si trova ad affrontare non solo gli oscuri segreti del parco, ma anche il proprio passato. Ad accompagnarlo nella sua ricerca della verità c’è una ranger alle prime armi di nome Naya Vasquez, che non ha familiarità con la fauna selvatica dello Yosemite. In questa serie thriller poliziesca, la vasta natura selvaggia del Parco Nazionale di Yosemite gioca un ruolo fondamentale nella narrazione, fungendo da personaggio aggiuntivo.

I luoghi delle riprese di Untamed

Secondo quanto riferito, Untamed è stato girato interamente nella Columbia Britannica, principalmente nella Greater Vancouver e a Squamish. Le riprese principali della prima stagione della serie ricca di suspense si sono svolte tra giugno 2024 e la fine di settembre dello stesso anno. Sam Neill, che interpreta Paul Souter, ha ricordato i giorni trascorsi sul set con l’avvicinarsi della prima della serie, affermando: “È sempre divertente essere scoperti. Con i miei colleghi attori e amici. Un cast adorabile che lavora su una sceneggiatura fantastica. Inoltre ci sono altri amici che passano a trovarci, in tour. Come Tim Minchin. C’è sempre qualcosa da fare. Ora, non sto promuovendo quel negozio di erba, così come non promuovo gli impermeabili per cani. È solo un po’ della vita che abbiamo vissuto in quel periodo”.

Greater Vancouver, British Columbia

Sebbene ambientato principalmente nel Parco Nazionale di Yosemite in California, le riprese di “Untamed” si sono svolte in gran parte nella Greater Vancouver, nota anche come Metro Vancouver, nella Columbia Britannica. Il North Shore Studios, al 555 di Brooksbank Avenue nella città di North Vancouver, è stato utilizzato come location principale per le riprese. Precedentemente noto come Lions Gate Studios, questa struttura completamente attrezzata è una delle più importanti del paese. Affacciato sull’Ironworker’s Memorial Bridge, vanta oltre otto studi di registrazione di oltre 120.000 piedi quadrati, tecnici esperti, oltre 80.000 piedi quadrati di uffici appositamente costruiti con arredi ben progettati, un programma a rifiuti zero e infrastrutture che supportano la creazione di una vasta gamma di film e spettacoli. È quindi logico che il team del film con Eric Bana abbia scelto questo complesso come location per le riprese.

Alcune scene sono state girate anche al Murdo Frazer Park, un pittoresco parco per famiglie situato al 3092 di Paisley Road, nella città. Inoltre, la troupe ha girato diverse scene al Mount Seymour, nell’omonimo parco provinciale nel distretto di North Vancouver. Adagiata tra il fiume Fraser e le Golden Ears, nella parte nord-orientale dell’area metropolitana, Maple Ridge è anche una delle location di “Untamed”. Il team ha probabilmente attraversato diversi luoghi di questa splendida città per dipingere la tela visiva della serie poliziesca.

A circa 30 minuti a ovest di Maple Ridge, gran parte delle riprese sono state effettuate a Port Moody e dintorni. Per alcuni giorni nell’agosto 2024, la troupe ha allestito il set proprio tra Henry Street, Hope Street e William Street. Secondo quanto riferito, la zona è stata trasformata in un set affollato, con oltre 12 semirimorchi, una piattaforma aerea, unità di catering e l’energia dei talentuosi membri del cast e della troupe, tra cui attori, registi, cameraman, assistenti di produzione, scenografi e designer. Numerose scene che mostrano le indagini nel Parco Nazionale di Yosemite sono state effettivamente girate al Chip Kerr Park al 2995 di Hope Street. Inoltre, una vecchia proprietà in affitto al 3002 di Henry Street è stata temporaneamente ribattezzata Casa Bueno in California, abbellita con graffiti dipinti dal reparto artistico all’ingresso.

Squamish, Columbia Britannica

Ai fini delle riprese, il team di produzione di “Untamed” ha scelto anche Squamish, un pittoresco comune situato tra Vancouver e Whistler. Situata a circa due chilometri a sud della comunità, al 36800 Highway 99, la famosa Sea-to-Sky Gondola è stata uno dei luoghi delle riprese della serie. A circa 885 metri sul livello del mare, la funivia offre una vista mozzafiato sull’Howe Sound, sulle rigogliose foreste costiere e sulle maestose montagne. Oltre a Squamish, la troupe sembra essersi avventurata 60 km a nord per girare alcune scene a Whistler.