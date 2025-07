Predator: Badlands, mostrati i primi 15 minuti al Comic-Con

Quest’anno Marvel non è presente al Comic-Con, ma Disney ha presentato un altro titolo molto atteso: Predator: Badlands, della 20th Century Studios. Prima che venissero mostrati i primi 15 minuti, sul palco sono apparsi il regista Dan Trachtenberg, gli attori Elle Fanning, Dimitrius Schuster-Koloamatangi e il maestro degli effetti speciali Alec Gillis. “È un film ricco di sentimento ed emozione. Anche Prey lo era, ma ciò che rende unico [Badlands] è l’assenza di esseri umani. Io interpreto un androide sintetico. Dimitrius è un Predator”, ha detto la Fanning parlando della sceneggiatura. “Tra i due personaggi nasce un’insolita amicizia. Devo dire che nel film interpreto due ruoli. Ci sono due personaggi che interpreto”.

Passando alla descrizione dei primi 15 minuti del film, in essi troviamo il fratello maggiore Predator Kwei e il fratello minore Dek, che ingaggiano un duello. Dek è visto dal fratello e dal padre come l’anello debole della loro tribù. Dopo la lotta tra i fratelli, viene deciso che il più giovane deve scegliere la sua preda. Tuttavia, quando il padre arriva sul pianeta desertico e arido e chiede a Kwei perché non si sia sbarazzato del fratello minore, dato che Dek è inutile per loro in quanto più debole. Dek viene quindi intrappolato dal padre con catene laser, ma viene salvato dal fratello che alla fine affronta il padre in un combattimento in cui non ne esce ovviamente vincitore.

Kwei riesce però a rinchiudere suo fratello in un’astronave e lo lancia sul pianeta dove tenterà di uccidere un predatore al vertice della catena alimentare che persino il padre teme, così da provargli il suo valore. Sul pianeta della morte, Kalisk, Dek incontra la Thia di Fanning, o almeno metà di lei. Thia è un androide sintetico che ha visto giorni migliori, con il viso ricucito e la parte inferiore del corpo mancante. Così, Dek la lega alla schiena e la porta con sé nella sua missione per riportare la creatura immortale come trofeo per suo padre.

La trama di Predator: Badlands

In un futuro lontano, su un pianeta remoto, un giovane Predator, espulso dal suo clan, trova un’alleata inaspettata in Thia e intraprende un viaggio pericoloso alla ricerca del suo nemico più acerrimo. Prossimo film d’azione fantascientifico americano della serie Predator. È il settimo film della serie principale e il nono dell’intera saga. Il film è diretto da Dan Trachtenberg, che nel 2022 ha ravvivato il franchise con il suo Prey. I fan e i media lo hanno amato così tanto che si sono chiesti perché non sia mai uscito nelle sale (ahimè, era l’era dello streaming dell’ex CEO della Disney Bob Chapek).

Predator: Badlands, co-sceneggiato da Trachtenberg e Patrick Aison, e interpretato da Elle Fanning e Dimitrius Schuster-Koloamatangi, uscirà ora esclusivamente nelle sale il 7 novembre 2025, distribuito dalla 20th Century Studios.