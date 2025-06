Wicked: For Good, oggi il trailer, ecco una preview!

Wicked ha incassato 729 milioni di dollari al botteghino mondiale lo scorso anno, diventando l’adattamento di Broadway con il maggior incasso di tutti i tempi. Il film è stato girato contemporaneamente al sequel, il che significa che non c’è molto da aspettare prima che Wicked: For Good arrivi nelle sale a novembre.

Probabilmente sarà un successo ancora maggiore (1 miliardo di dollari potrebbe essere un risultato plausibile), e sui social media si vocifera già che la Universal Pictures stia progettando vari spin-off ed espansioni del musical.

Powered by

Come riportato per la prima volta su SFFGazette.com, è stato confermato che il primo trailer di Wicked: For Good uscirà oggi pomeriggio (ora italiana). La notizia ci arriva grazie a un teaser che mostra ufficialmente molti dei protagonisti del film e i loro costumi aggiornati.

Non sorprende che Wicked: For Good sembri molto in linea con il suo predecessore e, trattandosi di una “Parte Due” dopo un autentico successo al botteghino, è probabile che Universal adotti un approccio di marketing del tipo “se non è rotto, non aggiustarlo“, e scommettiamo che il trailer presenterà un grande numero musicale.

All’inizio di quest’anno, il regista Jon M. Chu ha difeso la sua decisione di scegliere Wicked: For Good come titolo al posto del generico iniziale Wicked: Part Two. “Chi vuole un film intitolato Wicked: Part Two?” ha detto. “Era solo una questione di ‘Vogliamo davvero chiamarlo Parte Due?’. E nessuno lo vuole.”

Wicked, la storia mai raccontata delle streghe di Oz, vede la partecipazione della stella nascente Cynthia Erivo, vincitrice di Emmy, Grammy e Tony Award, nei panni di Elphaba, una giovane donna incompresa a causa della sua insolita pelle verde, che deve ancora scoprire il suo vero potere, e dell’artista multi-platino e vincitrice di Grammy, Ariana Grande, nei panni di Glinda, una giovane donna popolare, ricca di privilegi e ambizione, che deve ancora scoprire il suo vero cuore.

A loro si uniscono la vincitrice dell’Oscar Michelle Yeoh nel ruolo della regale preside della Shiz University, Madame Morrible; Jonathan Bailey nel ruolo di Fiyero, un principe spensierato e dispettoso; il candidato al Tony Award, Ethan Slater, nel ruolo di Boq, uno studente altruista dei Munchkin; Marissa Bode, al suo debutto cinematografico, nel ruolo di Nessarose, la sorella prediletta di Elphaba; e l’icona della cultura pop Jeff Goldblum nel ruolo del leggendario Mago di Oz.

Diretto dall’acclamato regista Jon M. Chu, Wicked è il primo capitolo di un’esperienza culturale immersiva in due parti. Il sequel, recentemente ribattezzato Wicked: For Good dopo essere stato originariamente annunciato come Wicked: Part Two, arriverà nelle sale il 21 novembre.