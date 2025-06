Avengers: Doomsday, potrebbe essere stato rivelato il legame tra Dottor Destino e gli X-Men

Fin dall’annuncio clamoroso del cast di Avengers: Doomsday, i fan si sono interrogati sull’inclusione di così tanti personaggi dei film sugli X-Men della 20th Century Fox. I mutanti si uniranno ai più potenti eroi della Terra nella battaglia contro Dottor Destino e le sue forze, o assisteremo a uno scontro ispirato ad Avengers vs. X-Men?

Recenti indiscrezioni hanno suggerito quest’ultima ipotesi, ma non abbiamo ancora visto alcuna prova concreta che gli Avengers si scontreranno con gli X-Men. Tutte le foto dal set hanno confermato che la X-Mansion verrà assediata dalle Sentinelle a un certo punto del film. Ora, Daniel Richtman riferisce di aver letto un report proveniente da una fonte non verificata (potrebbe valere la pena tenerlo d’occhio d’ora in poi, però) secondo cui Victor Von Doom, interpretato da Robert Downey Jr., “userà le Sentinelle per attaccare gli X-Men”. Se fosse vero, questo suggerirebbe che i Figli dell’Atomo si schiereranno con gli Avengers in questo scontro… a meno che non credano che siano proprio gli Avengers a essere responsabili dell’attacco!

Si è ipotizzato che Destino arruolerà delle varianti “malvagie” degli ex compagni di squadra di Tony Stark per spacciarsi per i veri Avengers 616 e scatenare il caos nel Multiverso. È una teoria intrigante, e ora potrebbe avere più peso.

Josh di Den of Nerds ha commentato il rapporto di RPK con quanto segue: “In una notizia correlata (o meglio, un rumor), MTTSH afferma di aver confermato che Ryan Reynolds tornerà effettivamente nei panni di Deadpool per Doomsday. Il mercenario chiacchierone non faceva parte della prima presentazione del cast, ma sappiamo che un’altra è imminente.”

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd / Ant-Man, Simu Liu / Shang-Chi, Tom Hiddleston / Loki, Lewis Pullman / Bob-Sentry, Florence Pugh / Yelena, Danny Ramirez / Falcon, Ian McKellen / Magneto, Sebastian Stan / Bucky, Winston Duke / M’Baku, Chris Hemsworth / Thor, Kelsey Grammer / Beast, James Marsden / Cyclops, Channing Tatum / Gambit, Wyatt Russell / U.S. Agent, Vanessa Kirby / Sue Storm, Rebecca Romijn / Mystique, Patrick Stewart / Professor X, Alan Cumming / Nightcrawler, Letitia Wright / Black Panther, Tenoch Huerta Mejia / Namor, Pedro Pascal / Reed Richards, Hannah John-Kamen / Ghost, Joseph Quinn / Johnny Storm, David Harbour / Red Guardian, Robert Downey Jr. / Doctor Doom, Ebon Moss-Bachrach / La Cosa, Anthony Mackie / Captain America.