Your Eyes Tell al cinema il 7, 8 e 9 aprile con Adler Entertainment

Adler Entertainment in collaborazione con Dynit è lieta di presentare Your Eyes Tell (Kimi no Me ga Toikaketeiru), il teen drama che arriverà per la prima volta nelle sale italiane solo il 7, 8 e 9 aprile. Il lungometraggio è appartiene all’etichetta I Love Japan, che riunisce le produzioni del Sol Levante ancora inedite sui grandi schermi italiani o in occasioni di importanti anniversari. Anime e live action popolarissimi in Giappone arrivano dunque anche in Italia: tutti i fan e gli appassionati del cinema nipponico potranno vedere le grandi storie che negli ultimi anni hanno stregato il pubblico giapponese, conquistando il box office e il cuore degli spettatori.

Your Eyes Tell fa parte di una trilogia live action incentrata su storie di passione, amicizia e profondi sentimenti: arriva al cinema dopo Let Me Eat Your Pancreas e il successo della speciale maratona di L’Attacco dei Giganti – il film. Parte 1 – L’Arco e la Freccia Cremisi e Parte 2 – Le Ali della Libertà. Per la fine di aprile è invece atteso April Come She Will (28, 29 e 30 aprile). Chi andrà a vedere questi titoli al cinema avrà la possibilità di vincere un soggiorno studio a Tokyo per immergersi nella cultura del Sol Levante imparandone la lingua e respirandone l’atmosfera. EF (https://www.ef-italia.it) mette infatti in palio due viaggi-studio in Giappone per chi acquisterà il biglietto per uno dei film di I Love Japan. I due concorsi saranno validi dal 3 febbraio fino al 31 maggio nelle sale aderenti all’iniziativa. Per maggiori informazioni e per consultare il regolamento si può andare all’indirizzo http://www.concorsoilovejapan.it e unici.concorsoilovejapan.it.

Your Eyes Tell è una storia d’amore pura e commovente. Takahiro Miki (regista di titoli come My Tomorrow, Your Yesterday e Love Me, Love Me Not), conosciutissimo in Giappone per essere un alfiere del genere romantico, esplora in questo film la gioia e la tristezza, la fragilità e la forza dell’amare un’altra persona offrendo una toccante liberazione ai cuori feriti. Uscito in Giappone nel 2020, in un momento in cui tutto il mondo stava riesaminando cosa significasse prendersi cura profondamente degli altri, Your Eyes Tell vede un cast d’eccezione: Yuriko Yoshitaka, una delle attrici più ricercate e affermate del Giappone odierno e vincitrice di numerosi premi, porta qui la sua forte presenza cinematografica assieme a Ryusei Yokohama, l’attore che ha preso d’assalto il mondo dell’intrattenimento giapponese vincendo l’ELAN D’OR Award 2020 e il Japan Academy Film Prize come miglior esordiente, nella realizzazione di una collaborazione a lungo desiderata dal pubblico. Anche la colona sonora non è da meno, dato che il gruppo hip hop coreano BTS ha dato colore al mondo del film scrivendo ed eseguendo una ballata meravigliosamente triste.

Your Eyes Tell è la storia d’amore di Akari, che in un incidente perde entrambi i suoi genitori e la vista, e di Rui, un promettente kickboxer che vede il suo futuro stroncato quando viene condannato per un crimine. I due si incontrano e si innamorano, dando un barlume di luce alle loro vite fino a quel momento straziate dalla tragedia. Ma non sanno ancora che il loro incontro non è stata solo una felice coincidenza: i loro percorsi si erano già incrociati prima in un fatale incidente. Rui lo scopre mentre si sta preparando per tornare clandestinamente sul ring, nella speranza di poter donare alla ragazza il denaro sufficiente per un’operazione che le ridonerebbe la vista. Ma questa rivelazione che scopre l’intreccio dei loro destini è anche destinata a separarli per sempre…

Your Eyes Tell sarà al cinema il 7, 8 e 9 aprile con l’etichetta I Love Japan di Adler Entertainment in collaborazione con Dynit.

