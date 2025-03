Christspiracy al cinema il 14, 15 e 16 aprile con Mescalito Film

Mescalito Film presenta Christspiracy, in arrivo nei cinema italiani il 14, 15 e 16 aprile e per l’occasione ne svela il trailer italiano. Il film è diretto da Kip Andersen, co-ideatore dei già noti documentari di denuncia Cowspiracy, What the Health e Seaspiracy, insieme a Kameron Waters e rappresenta l’ideale ultimo capitolo di questa importante serie di documentari di inchiesta.

Che cos’è Christspiracy?

Christspiracy è un’affascinante indagine che sfida il modo tradizionale di pensare alla fede, all’etica e al nostro rapporto con gli animali. La ricerca dei registi è partita da una domanda non semplice: esiste un modo spirituale o etico per uccidere un animale? Questo quesito li ha condotti in giro per il mondo ad intervistare teologi, archeologi, contadini e sciamani di diverse fedi religiose in un viaggio che dura ben sette anni.

Il documentario, già in tour lo scorso anno nei più prestigiosi college statunitensi, si propone di svelare “il più grande insabbiamento degli ultimi 2000 anni”, facendo luce su importanti dettagli inediti sulla figura di Gesù Cristo. Christspiracy ha ricevuto il plauso di Joaquin Phoenix, già produttore di What the Health: secondo l’attore, il film “espone verità imperdonabili a proposito della violenza sugli animali in nome della religione”.

Christspiracy arriverà nei cinema italiani con Mescalito Film il 14, 15 e 16 aprile. Parte dell’incasso sarà devoluto in beneficenza ad alcune associazioni che si impegnano in progetti di attivismo e salvaguardia degli animali: LNDC (Lega Nazionale per la Difesa del Cane), Rete dei Santuari e AnimaLiberAction.