Zack Snyder prepara il prossimo progetto da regista, verso una direzione completamente nuova

I fan di Zack Snyder attendevano con ansia notizie sul suo prossimo progetto, e ora abbiamo la conferma che il regista di Justice League è pronto a dirigere un film che sperava di vedere in produzione da oltre 20 anni.

Nonostante i fedeli sostenitori di #RestoreTheSnyderVerse sperino di vedere Snyder dietro la macchina da presa per un altro film basato sulla DC Comics, questo film segnerà un vero e proprio punto di svolta per il regista di titoli come Watchmen, 300, L’alba dei morti viventi e L’uomo d’acciaio.

Snyder inizierà le riprese del suo progetto preferito, The Last Photograph, il mese prossimo. Il film, un dramma bellico indipendente, vedrà protagonisti Stuart Martin e Fra Free, entrambi apparsi nei film di Rebel Moon. La produzione dovrebbe svolgersi in diverse location, tra cui Islanda, Colombia e Los Angeles.

Zack Snyder sta producendo anche con la sua partner creativa e moglie Deborah Snyder e Wesley Coller tramite la loro casa di produzione Stone Quarry. Anche Gianni Nunnari e la sua società di produzione Hollywood Gang Productions sono a bordo. Kurt Johnstad, storico collega di Snyder, ha scritto la sceneggiatura, basata su un racconto originale di Snyder. Hans Zimmer, Steven Doar e Omer Benyamin comporranno la colonna sonora.

La prima trama di The Last Photograph, prossimo film di Zack Snyder

La sinossi ufficiale recita: “Un ex agente della DEA deve tornare sulle montagne del Sud America per cercare i nipoti scomparsi, in seguito al brutale omicidio dei loro genitori diplomatici. Con l’aiuto di un fotografo di guerra tossicodipendente e in declino, l’unica persona ad aver visto il volto degli assassini, parte determinato a trovare i bambini e la verità, ma presto scopre di dover affrontare anche i fantasmi del suo passato. Il loro viaggio verso l’ignoto li allontana sempre di più dalla civiltà, mettendo in discussione tutto ciò in cui credono, mentre lentamente erode la distinzione tra reale e surreale.”

Il progetto ha subito alcuni cambiamenti significativi da quando Snyder ha iniziato a svilupparlo oltre vent’anni fa. L’ambientazione era l’Afghanistan, con la storia di un corrispondente di guerra che emerge come unico sopravvissuto a un attacco contro un gruppo di americani. Inizialmente erano stati scelti come protagonisti Christian Bale e Sean Penn.

“L’idea di prendere in mano la macchina da presa e semplicemente realizzare un film in modo intimo mi affascina molto”, ha dichiarato Snyder in una nota. “The Last Photograph è una meditazione sulla vita e sulla morte, che incarna alcune delle prove che ho vissuto nella mia vita e l’esplorazione di queste idee attraverso la creazione di immagini”.