Rebel Moon: Zack Snyder rivela che un terzo film non è la sua priorità

Rebel Moon – ad oggi composto da Rebel Moon – Parte 1: Figlia del Fuoco (qui la recensione) e Rebel Moon – Parte 2: La sfregiatrice (qui la recensione) – è diventato rapidamente uno dei franchise di fantascienza più popolari e redditizi di Zack Snyder, dopo che il regista ha lasciato l’universo DC, ma potrebbe volerci un po’ prima che il pubblico possa vedere il prossimo capitolo. I primi due film sono stati distribuiti rispettivamente nel 2023 e nel 2024 e sono diventati rapidamente alcuni dei blockbuster più visti su Netflix.

Il cast include nomi come Sofia Boutella, Ed Skrein, Charlie Hunnam e Djimon Hounsou, e segue una colonia umana alla periferia dell’universo che si ritrova presa di mira da un nemico molto più grande e costretta a cercare aiuto dai pianeti vicini. Nonostante le recensioni contrastanti, il film è stato accolto molto calorosamente dai fan di Snyder.

Tuttavia, il regista ha recentemente rivelato che Rebel Moon non è attualmente la sua priorità. Parlando con Variety, il regista ha confermato che sta attualmente lavorando a un “film sulla SWAT della polizia di Los Angeles” per Netflix, che sta occupando la maggior parte del suo tempo e gli impedisce di tornare al franchise di fantascienza. Pertanto, non tornerà a Rebel Moon fino a quando questo ultimo film non sarà terminato.

“Mi sono lasciato distrarre da questo progetto – non distrarre, sono tutti problemi di lusso, come si suol dire – per Netflix, sto lavorando a un film sulla SWAT della polizia di Los Angeles […] Quindi mi sono detto: “Ok, bene, lascerò che il mondo di ‘Rebel Moon’ ribolla per un po’ e mi dedicherò a questo”. E francamente, è stato un processo molto faticoso e lungo realizzare i due film insieme. Quindi è stato bello prendersi una piccola pausa. Lo adoro alla follia, ma è bello prendersi una piccola pausa. Quindi sì, vedremo dopo che avrò finito questo, quando tornerò, a che punto saremo con tutto”, sono le parole di Snyder.

Vedremo mai un terzo film di Rebel Moon?

Anche se non dovrebbe essere una sorpresa, dato i pochi aggiornamenti che ci sono stati su Rebel Moon ultimamente, i recenti commenti di Snyder dimostrano effettivamente che non tornerà al franchise fino a quando i suoi impegni con Netflix non saranno completati. Anche in quel caso, il prossimo progetto di Snyder potrebbe finire per diventare un nuovo franchise e sostituire completamente la saga fantascientifica se sarà accolto positivamente. Le recensioni negative di Rebel Moon avranno invece comprensibilmente reso Netflix riluttante a tornare al franchise, anche se Snyder sembra chiaramente desideroso di portare a compimento quel racconto.

Il suo uso dell’espressione “distratto” dimostra efficacemente dove risiede la sua vera passione, ma è anche giusto dire che il regista aveva bisogno (e meritava) una pausa da un processo di produzione così impegnativo. Sappiamo che il piano originale prevedeva ben 6 film. I fan sperano però a questo punto che possa essere realizzato almento un terzo capitolo che porti a conclusione la complessa vicenda. In ogni caso, non ci sono conferme che ciò avverrà davvero. Le parole di Snyder lasciano intendere che, una volta liberatosi dal suo attuale progetto, dovrà capire se c’è davvero l’interesse a realizzare un ulteriore film della saga.