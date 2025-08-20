Palm Royale: svelate le prime immagini della seconda stagione

Apple TV+ ha svelato le prime immagini della seconda stagione di Palm Royale, la serie comedy nominata agli Emmy con protagonista e produttrice esecutiva Kristen Wiig, candidata agli Emmy e agli Oscar, e Laura Dern, vincitrice di Oscar ed Emmy. La prima stagione di Palm Royale è stata interpretata da un cast di attori famosi, tra cui Allison Janney, Ricky Martin, Carol Burnett, Josh Lucas, Leslie Bibb, Amber Chardae Robinson, Mindy Cohn, Julia Duffy e Kaia Gerber. La nuova stagione, composta da 10 episodi, farò il suo debutto il 12 novembre con il primo episodio, seguito da un episodio a settimana fino al 14 gennaio 2026.

Palm Royale è una vera e propria storia di emarginazione che segue Maxine Dellacorte (interpretata da Kristen Wiig) nel tentativo di assicurarsi un posto al tavolo più esclusivo d’America: l’alta società di Palm Beach. Mentre Maxine cerca di superare quella linea invalicabile che separa chi ha tutto da chi non ha nulla, la serie pone le stesse domande che ancora oggi ci lasciano perplessi: Quanto di te stesso sei disposto a sacrificare per ottenere quello che ha qualcun altro? Palm Royale è una testimonianza di tutti gli outsider che lottano per garantirsi la loro opportunità di emergere e appartenere veramente a se stessi.

1 di 7

La trama della seconda stagione di Palm Royale

Nella seconda stagione, Maxine viene emarginata dalla società dopo uno scandaloso crollo nervoso in pubblico. Dovrà attingere alla sua profonda intelligenza e astuzia per dimostrare una volta per tutte che non solo appartiene a quel mondo, ma che potrebbe anche avere ciò che serve per governare questa città. Lungo il percorso scoprirà verità inconfessabili e capirà finalmente su cosa si fonda veramente questa città… segreti, bugie e qualche reato occasionale.

Attualmente disponibile in streaming su Apple TV+, la prima stagione di Palm Royale ha ricevuto 11 nomination agli Emmy, tra cui Miglior serie comica, Miglior attrice protagonista in una serie comica (Kristen Wiig) e Miglior attrice non protagonista in una serie comica (Carol Burnett), inoltre ha vinto l’Emmy per la Miglior sigla originale.

Prodotto da Apple Studios, Palm Royale è scritto, prodotto e diretto da Abe Sylvia per Aunt Sylvia’s Moving Picture Company. La serie è prodotta da Dern e Jayme Lemons per Jaywalker Pictures, Wiig e Katie O’Connell Marsh.