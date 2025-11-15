Zootopia 2: rivelato il ruolo di Michael J. Fox

HomeCinema News2025

Zootopia 2 film 2025

Zootopia 2 vanta un cast stellare che interpreta gli animali residenti nelle località che danno il titolo al film, tra cui Michael J. Fox di Ritorno al futuro, il cui personaggio è stato ora rivelato. Seguito del film vincitore dell’Oscar nel 2016 Zootopia, il sequel segue nuovamente Judy Hopps (Ginnifer Goodwin) e Nick Wilde (Jason Bateman), rispettivamente una coniglietta e una volpe.

Mentre Judy e Nick, ora entrambi membri delle forze di polizia di Zootopia, indagano su un nuovo caso e cercano di appianare le difficoltà nella loro dinamica lavorativa, incontreranno una miriade di nuovi personaggi. Questi ruoli sono doppiati da Ke Huy Quan, Fortune Feimster, Andy Samberg, Macaulay Culkin, Stephanie Beatriz, Yvette Nicole Brown e molti altri.

Tramite Instagram, Disney Animation ha condiviso nuove immagini dei personaggi di Zootopia 2, tra cui una volpe apparentemente incarcerata chiamata “Michael J. the Fox”, doppiata da Michael J. Fox. Nick era un truffatore, quindi lui e questo personaggio potrebbero essersi già incontrati in passato e si ritrovano inaspettatamente nel nuovo film. Guarda l’immagine di Michael the Fox qui sotto:

I migliori film di Michael J. Fox includono ovviamente Ritorno al futuro, ma tra i suoi crediti più famosi figurano anche Mars Attacks!, The Frighteners, Family Ties, Spin City e The Good Wife. Le sue precedenti interpretazioni come doppiatore comprendono Stuart Little, Atlantis – L’impero perdutoe Phineas e Ferb, che lo hanno preparato per questo ruolo, anche se potrebbe essere piccolo.

Zootopia 2 dovrebbe incassare fino a 125 milioni di dollari nel suo primo weekend, dopo che Zootopia ha incassato 75 milioni di dollari nove anni fa. Zootopia 2 condividerà il box office con Wicked: For Good, in uscita una settimana prima, anche se i due film hanno il potenziale per rafforzarsi a vicenda attirando più famiglie al cinema in generale.

Zootopia ha grandi aspettative da soddisfare, dato che il suo predecessore ha incassato 1 miliardo di dollari in tutto il mondo e detiene ancora il 98% su Rotten Tomatoes. Ma il nuovo film ha il vantaggio di essere il seguito di un IP popolare, oltre a rivolgersi a un pubblico più ampio, compresi gli spettatori più giovani. Per finire, il gran numero di star in ruoli ironici potenzierà il divertimento degli adulti.

Zootopia 2 uscirà nelle sale il 26 novembre, riportando Judy e Nick al cinema e introducendo una nuova serie di personaggi divertenti e potenzialmente amati.

