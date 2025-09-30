Ritorno al futuro: la spiegazione del finale del film

Il film di fantascienza e avventura Ritorno al futuro di Robert Zemeckis del 1985 termina alla velocità della luce, o più precisamente a 88 miglia all’ora, con il protagonista Marty McFly che torna al 1985. Marty trascorre la maggior parte del primo film bloccato nel 1955, dopo aver accidentalmente guidato la macchina del tempo DeLorean del suo amico, il dottor Emmett Brown, 30 anni nel passato. Nonostante abbia una macchina del tempo, non è però in grado di tornare al futuro dal 1955, poiché non ha accesso al plutonio che la DeLorean alimentata a energia nucleare utilizza come carburante.

Dopo aver quindi rintracciato la versione anni ’50 del fisico nucleare Doc Brown, Marty chiede il suo aiuto per viaggiare nel tempo fino alla sua vita attuale negli anni ’80. Doc Brown escogita così un piano che prevede un famoso fulmine che Marty sa che colpirà il tribunale di Hill Valley più tardi nel 1955, a causa del significato storico dell’evento 30 anni dopo. Utilizzando cavi metallici, Doc Brown convoglia l’energia elettrica del fulmine nel meccanismo di viaggio nel tempo della Delorean. In questo modo, Marty McFly può tornare al 1985 e trovare la storia cambiata in meglio.

Come Marty McFly torna al futuro

Quando l’eroe di Ritorno al futuro, Marty McFly, arriva nel 1955, cerca subito a Hill Valley Doc Emmett Brown, l’eccentrico scienziato la cui invenzione lo ha mandato indietro nel tempo. Marty crede naturalmente che Doc Brown sarà in grado di aiutarlo a tornare al suo tempo, nel 1985. Doc ha però delle cattive notizie. La macchina del tempo Delorean di Ritorno al futuro funziona a plutonio, che non è così disponibile negli anni ’50 come lo sarà decenni dopo.

Doc Brown deve trovare un modo per generare 1,21 gigawatt di energia da convogliare nel flusso canalizzatore della Delorean, la parte della macchina che facilita il viaggio nel tempo. Senza accesso all’energia nucleare, l’unico modo che Doc Brown riesce a immaginare per sfruttare questo tipo di energia è attraverso un fulmine. Per fortuna, Marty McFly ha con sé un volantino del 1985 che fa riferimento a un fulmine storico che colpirà il tribunale di Hill Valley la settimana dopo il suo incontro con Doc Brown nel 1955.

Collegando dei cavi elettrici alla lancetta metallica dell’orologio del tribunale, Doc riesce a convogliare la potenza elettrica necessaria a un cavo che può collegarsi alla DeLorean al momento giusto, alimentando il suo meccanismo di viaggio nel tempo. È una situazione rischiosa, ma Marty riesce a guidare la DeLorean alla velocità giusta per collegarsi ai cavi di Doc nel momento esatto in cui il fulmine colpisce il tribunale, riportandolo al 1985.

Perché Marty cambia il momento in cui torna al 1985 nel finale di Ritorno al futuro

Mentre si prepara a tornare al futuro, Marty McFly cambia di 10 minuti l’ora esatta in cui intende tornare al 1985. Invece di arrivare alla stessa data in cui è partito, alle 1:34 del mattino, imposta la macchina per arrivare all’1:24. Marty apporta questa modifica perché vuole salvare Doc Brown dall’essere ucciso dai terroristi libici.

Poco prima di viaggiare indietro nel tempo, Marty ha assistito alla sparatoria quando lui e Doc sono stati attaccati dai terroristi che volevano indietro il loro plutonio. Il suo obiettivo è quello di impedirlo arrivando appena in tempo per avvertire Doc Brown in anticipo di ciò che sta per accadere. Sfortunatamente, quando Marty torna al 1985, la DeLorean si guasta. Non riesce ad arrivare in tempo sul luogo della sparatoria in Ritorno al futuro per impedire che Doc venga colpito.

Come Doc Brown sopravvive alla sparatoria alla fine di Ritorno al futuro

Doc Brown, nel frattempo, si è già preparato a questa eventualità. Doc sopravvive alla fine di Ritorno al futuro indossando un giubbotto antiproiettile, assicurandosi di sfuggire indenne all’attacco dei terroristi. Era consapevole che l’attacco sarebbe avvenuto perché Marty gli aveva dato una lettera che lo avvertiva di ciò nel 1955. Sebbene Doc inizialmente avesse strappato la lettera, temendo le conseguenze del suo tentativo di evitare eventi futuri, a quanto pare aveva cambiato idea. Dopo essere sopravvissuto alla sparatoria, mostra a Marty la lettera, che ha ricomposto con del nastro adesivo per dare ascolto all’avvertimento del suo amico.

Cosa è successo ai genitori di Marty McFly dopo il suo ritorno nel tempo

Dopo essere tornato nel 1955, Marty McFly ha subito l’umiliazione di incontrare i suoi genitori adolescenti. Inoltre, la madre di Marty, Lorraine McFly, sviluppò una strana attrazione per lui senza sapere chi fosse, e lui scoprì che suo padre, George McFly, era vittima di bullismo. Con l’aiuto di Marty, tuttavia, George riesce a sconfiggere il bullo della scuola, Biff Tannen, e a conquistare il cuore della sua futura moglie Lorraine, assicurando così il futuro di suo figlio.

La fiducia che George ha acquisito dopo aver battuto Biff in una rissa ha avuto un effetto drammatico sulla vita futura della famiglia McFly. Quando Marty McFly torna al 1985, scopre che i suoi genitori sono cambiati in meglio. George e Lorraine sono felicemente sposati, Lorraine è in buona salute e non è più alcolizzata come all’inizio del film, mentre George è diventato un famoso scrittore di fantascienza. Nel frattempo, Biff Tannen, che nella linea temporale originale del 1985 all’inizio di Ritorno al futuro era il supervisore di George, è diventato il suo assistente personale.

Tutti i cambiamenti alla linea temporale causati da Marty in Ritorno al futuro

Il cambiamento della famiglia di Marty McFly si estende a molti altri aspetti della loro vita. Ad esempio, la casa di famiglia si è trasformata da un rudere fatiscente e sovraffollato, come era all’inizio di Ritorno al futuro, in una lussuosa villa. Il fratello di Marty, Dave, ora ha un lavoro d’ufficio di successo, l’auto di famiglia è in ottime condizioni e Marty ha persino la sua Toyota SR-5, il fuoristrada 4×4 che ha sempre desiderato.

Ci sono anche alcuni piccoli cambiamenti a Hill Valley dovuti alle azioni di Marty e Doc Brown nel 1955. Poiché Marty McFly ha abbattuto uno dei pini di Otis Peabody sul terreno dove sarebbe stato poi costruito il centro commerciale di Hill Valley, quando torna nel 1985, il nome del centro commerciale è cambiato. Mentre prima si chiamava The Twin Pines Mall, ora si chiama The Lone Pine Mall. Inoltre, ora manca un pezzo dalla facciata del tribunale di Hill Valley, che Doc Brown ha staccato mentre cercava di collegare l’orologio del tribunale.

LEGGI ANCHE: Ritorno al futuro: la spiegazione di tutte le 8 linee temporali dei film

Perché Doc Brown porta Marty e Jennifer nel futuro nella scena finale

Prima che Ritorno al futuro finisca, c’è tempo per un’altra scena di viaggio nel tempo, quando Doc Brown arriva inaspettatamente davanti alla casa di Marty McFly nel 1985, chiedendogli di viaggiare con lui nel futuro. Marty è incoraggiato a portare con sé la sua ragazza Jennifer, che è stata ricastata per i sequel di Ritorno al futuro, poiché ciò che lui e Doc Brown faranno nel futuro riguarda anche lei.

Doc Brown è criptico sul motivo per cui Marty e Jennifer devono andare con lui nel futuro. Si limita a dire loro: “Si tratta dei tuoi figli, Marty. Bisogna fare qualcosa per i tuoi figli”. Nel film non viene mai chiarito cosa c’è che non va nei figli di Marty e Jennifer. Il lato positivo è che Doc ha confermato in anticipo che la coppia resterà insieme e metterà su famiglia.

Cosa significa davvero il finale di Ritorno al futuro

L’essenza del finale di Ritorno al futuro è che gli eventi del passato o del presente possono alterare radicalmente la traiettoria del nostro futuro. Senza l’intervento di Marty McFly nella vita adolescenziale dei suoi genitori nel 1955, questi ultimi non sarebbero stati così felici e di successo come lo sono alla fine del film. Nei momenti finali del film, Doc Brown sembra volere che Marty cambi di nuovo la storia con un intervento simile nel futuro, per alterare la traiettoria della vita dei suoi figli.

Il sequel di Ritorno al futuro raddoppia questa interpretazione del viaggio nel tempo, con un’ulteriore alterazione della linea temporale di Hill Valley al 1985 attraverso le azioni invadenti di un anziano Biff Tannen. Biff ruba la Delorean di Doc Brown per tornare indietro al 1955 e dare al suo sé adolescente un vantaggio sugli allibratori sportivi, trasformando completamente il suo futuro, così come quello di chi lo circonda. Ci vuole un ulteriore intervento di Marty e Doc per risolvere i problemi causati da Biff.

Come per le varie trame della trilogia cinematografica, questo punto della trama sottolinea il vero significato del finale di Ritorno al futuro. Le nostre azioni nel presente influenzano necessariamente il futuro, indipendentemente da come decidiamo (o non decidiamo) di agire. Quindi è meglio agire con la massima consapevolezza e lungimiranza possibile, al fine di plasmare il nostro futuro verso un esito positivo.

LEGGI ANCHE: Ritorno al futuro – Parte II: dal cast e sequel, tutte le curiosità sul film