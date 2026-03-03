Alberto Barbera rinnova l’incarico di direttore artistico della Mostra di Venezia per il 2027/28

Il mandato del Direttore Artistico della Mostra del Cinema di Venezia, Alberto Barbera, il cui attuale incarico scadrà dopo l’83ª edizione di quest’anno, è stato rinnovato per il 2027 e il 2028. Il festival ha annunciato che il Cda della Biennale di Venezia, presieduto da Pietrangelo Buttafuoco, ha approvato la riconferma.

La riconferma segue un’edizione 2025 molto attesa, in cui sono stati selezionati film come After the Hunt di Luca Guadagnino, Frankenstein di Guillermo del Toro, House of Dynamite di Kathryn Bigelow, Il Testamento di Ann Lee di Mona Fastvold e La voce di Hind Rajab di Kaouther Ben Hania, e Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch vincitore del Leone d’Oro.

Il festival ha dichiarato che il rinnovo è stato concordato “in considerazione dei risultati da lui conseguiti nella riconosciuta qualità delle selezioni, nella scoperta e nel lancio di nuovi talenti sulla scena internazionale, nella diffusione e promozione della cultura cinematografica e nell’ampliamento del pubblico”.

Alberto Barbera è Direttore Artistico della Biennale di Venezia dal 2012, dopo aver ricoperto l’incarico dal 1998 al 2001.

Ha studiato lettere moderne all’Università di Torino con tesi in storia e critica del cinema e ha poi iniziato a collaborare con l’Associazione Italiana Amici del Cinema d’Essai, A.I.A.C.E., di cui è stato presidente dal 1977 al 1989.

Dal 1980 al 1983 Alberto Barbera è stato critico del quotidiano La Gazzetta del Popolo e dal 1982 è iscritto al Sindacato dei Giornalisti. Ha scritto per numerosi quotidiani e periodici (Città, La Stampa, Essai, Altro Cinema, Bianco & Nero, Cineforum) e ha collaborato a programmi televisivi e radiofonici come Cinemascoop (RAI 3), La lampada di Aladino (RAI – DSE), Hollywood Party (Radio3 RAI). Nel 1982 ha iniziato a collaborare con il Festival Internazionale Cinema Giovani, poi divenuto Torino Film Festival, ricoprendone la direzione dal 1989 al 1998. Dal 2002 al 2006 è stato co-direttore di RING! Festival della Critica ad Alessandria. Nel 2002 è diventato consulente del Museo Nazionale del Cinema di Torino e da giugno 2004 a dicembre 2016 ne è stato il direttore.