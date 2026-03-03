Bruce Campbell rivela la diagnosi di cancro: “È curabile, ma non guaribile”

Bruce Campbell, storico volto della saga horror The Evil Dead, ha annunciato pubblicamente di aver ricevuto una diagnosi di cancro. L’attore ha condiviso la notizia attraverso il suo profilo ufficiale su X, spiegando che si tratta di una forma “curabile” ma non “guaribile”.

Nel messaggio pubblicato sui social, Campbell ha scelto un tono diretto ma ironico, coerente con la sua personalità pubblica. Ha scritto:

«Ciao a tutti, quando qualcuno ha un problema di salute, viene definito un’“opportunità”, quindi andiamo con questa – ne sto vivendo una. Si tratta anche di un tipo di cancro che è “curabile” ma non “guaribile”. Mi scuso se è uno shock – lo è stato anche per me.»

L’attore non ha specificato il tipo di tumore, preferendo mantenere la questione su un piano generale. Tuttavia, ha chiarito fin da subito che non stava cercando compassione, ma desiderava informare i fan prima che eventuali indiscrezioni o notizie inesatte iniziassero a circolare.

Le cure saranno la priorità, ma Campbell conferma il tour del nuovo film

Campbell ha spiegato che il motivo principale dell’annuncio è legato alle conseguenze professionali della diagnosi. Le cure diventeranno la sua priorità assoluta nei prossimi mesi e questo comporterà la cancellazione di alcune apparizioni alle convention previste per l’estate.

Nonostante ciò, l’attore ha rassicurato i fan sul fatto che intende continuare a lavorare. In particolare, ha confermato l’intenzione di portare in tour il suo nuovo film Ernie & Emma nel periodo autunnale. In una precedente intervista a Forbes aveva già anticipato che avrebbe presentato il progetto in diverse sale Alamo Drafthouse tra settembre e ottobre, partecipando alle proiezioni e a sessioni di domande e risposte.

«Il mio piano è rimettermi il più possibile durante l’estate così da poter andare in tour con il mio nuovo film», ha dichiarato l’attore.

Ernie & Emma è una commedia drammatica che racconta la storia di Ernie, un venditore in pensione che affronta la vita dopo la morte della moglie Emma (Robin McAlpine). Il personaggio intraprende un viaggio emotivo per spargere le ceneri della donna nei luoghi che avevano segnato la loro storia d’amore, ripercorrendo ricordi e momenti chiave del loro matrimonio.

Nel messaggio conclusivo ai fan, Campbell ha voluto rassicurare tutti con il suo consueto spirito combattivo:

«Sono un vecchio duro figlio di p****a», scrive, aggiungendo di avere un solido sistema di supporto e di essere fiducioso sul fatto che resterà ancora a lungo sulla scena. L’attore ha infine ringraziato i fan per l’affetto e il sostegno ricevuti nel corso degli anni.

FOTO DI COPERTINA: L’attore Bruce Campbell (Ash vs Evil Dead, Evil Dead) al Weekend of Hell, una convention di due giorni (7-8 aprile 2018) dedicata ai fan dell’horror. — Foto di mwissmann via DepositPhotos.com