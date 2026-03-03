Paradise – stagione 2, episodio 3: spiegazione del finale: perché Jane ha ucciso QUEL personaggio

Dopo poco più di un anno di pausa, Paradise è tornata con una seconda stagione che non perde tempo nel rimescolare le gerarchie del bunker. Se la prima stagione aveva costruito il proprio successo su misteri stratificati e colpi di scena calibrati, i primi tre episodi del nuovo ciclo dimostrano che la serie intende alzare ulteriormente la posta, ampliando il mondo esterno e intensificando i conflitti interni.

La premiere in tre parti alterna le conseguenze del piano orchestrato nel finale della stagione 1 con nuove dinamiche di potere. Con Henry Baines ora ufficialmente Presidente e Sinatra marginalizzata, l’equilibrio nel bunker sembra temporaneamente ristabilito. Ma l’illusione dura poco: l’episodio 3 si chiude con un omicidio che ribalta di nuovo tutto.

La vittima è proprio Baines. E la responsabile è Jane.

Jane ha ucciso Baines per proteggere il progetto segreto di Sinatra

Il terzo episodio riporta l’azione all’interno del bunker e mostra la caduta del nuovo Presidente. Dopo aver tentato di imporre la propria autorità e ottenere una confessione da Sinatra, Baines sembra convinto di avere la situazione sotto controllo. Sinatra, collegata al poligrafo, nega di aver sottratto energia al bunker e supera il test. Poi pronuncia una frase apparentemente ironica: «Quell’uomo ha bisogno di una mentina.»

Non è un insulto casuale. I flashback rivelano che quella frase era un codice già utilizzato in passato per attivare un omicidio su commissione. Sinatra lo aveva impiegato quando aveva incaricato Billy di eliminare uno scienziato. Ora lo riutilizza con Jane.

Jane, che si è avvicinata a Baines guadagnandosi la sua fiducia fino a diventare la sua unica guardia del corpo durante una corsa notturna, coglie l’occasione e gli taglia la gola. Subito dopo incastra Robinson, colpendola e piazzandole il coltello in mano.

L’omicidio non è solo un colpo di scena scioccante, ma un’operazione chirurgica per ristabilire l’assetto di potere. Eliminando Baines, Jane restituisce il controllo a Sinatra e protegge un progetto segreto che rimane ancora in gran parte oscuro. L’alleanza tra le due è silenziosa ma evidente: Jane non agisce per impulso, bensì per strategia.

Perché Jane ha incastrato Robinson

Robinson è una delle poche persone a non fidarsi di Jane. Aveva già messo in discussione la versione ufficiale sulla morte di Billy e scoperto dettagli compromettenti, come l’anello di fidanzamento che suggerisce che il suicidio non fosse tale.

Chiedendo in una chat di gruppo la posizione di Jane, Robinson si tradisce. Jane controlla la sua posizione, capisce che la collega si sta avvicinando e sfrutta l’opportunità per incastrarla.

Anche se non sapesse quanto Robinson fosse vicina alla verità, Jane aveva probabilmente intuito i sospetti. Eliminare Baines e neutralizzare Robinson risponde a una logica di autopreservazione: rimuovere ogni minaccia che possa far emergere il suo ruolo nell’omicidio di Billy e nel progetto di Sinatra.

Il piano di Jeremy e il possibile caos nel bunker

Parallelamente, Jeremy rivela di essersi fatto arrestare volontariamente per collaborare con il creatore del bunker. Il suo obiettivo? «Far saltare quelle fottute porte.» L’intenzione è chiara: aprire il sistema chiuso che tiene la comunità sotto controllo.

Il gesto riecheggia l’eredità morale di suo padre, Cal Bradford, e potrebbe intrecciarsi con la minaccia rappresentata da Link, deciso a entrare nel bunker e uccidere “Alex”. Se Alex fosse il nome del progetto di Sinatra, l’asse Jeremy-Link potrebbe diventare decisivo.

Gabriela spia Sinatra

Gabriela sembra vicina a Sinatra, ma in realtà la sta spiando. Le consegna una fotografia che contiene un dispositivo di ascolto, ottenendo così accesso alle sue conversazioni private. È così che scopre il nome “Alex” e il riferimento a un problema energetico “risolto”.

Gabriela appare combattuta, ma pronta a tradire Sinatra per il bene comune. Il loro confronto suggerisce che il conflitto non sarà solo politico, ma anche personale.

L’origine di Link cambia tutto

Link emerge come una figura chiave. Si scopre che era il protetto di uno scienziato rivoluzionario ucciso da Sinatra. Questo gli conferisce una motivazione personale e collega la sua vendetta al misterioso progetto Alex. Non è solo un leader carismatico: è potenzialmente l’elemento che può destabilizzare l’intero sistema.

Perché Jane continua a lavorare con Sinatra?

La domanda più inquietante rimane aperta: perché Jane è ancora leale a Sinatra? Non sembra credere davvero alla sua amnesia. È più plausibile che abbia un’agenda propria. Sinatra è utile viva — detiene potere e conosce segreti che legano anche Jane.

L’alleanza tra le due è destinata a incrinarsi, ma per ora è funzionale. Una protegge l’altra, finché l’equilibrio di convenienza reggerà.

Con tre episodi, Paradise stagione 2 ha già consegnato un omicidio politico, un colpo di stato silenzioso, una fuga verso Los Angeles e una nuova minaccia tecnologica globale. Il bunker non è più un rifugio: è un campo di battaglia.