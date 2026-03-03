The Mandalorian & Grogu: una nuova immagine anticipa quella che potrebbe essere la scena d’azione più spettacolare del film

ScreenRant ha diffuso una nuova immagine ufficiale di The Mandalorian & Grogu anticipa quella che potrebbe diventare la sequenza d’azione più spettacolare del film. Lo scatto esclusivo, pubblicato nell’ambito dello Spring Movie Preview 2026 della testata americana, mostra Din Djarin nel pieno di un assalto a una roccaforte dell’Imperial Remnant in un’ambientazione innevata.

Nell’immagine vediamo il Mandaloriano utilizzare il suo lanciafiamme da polso mentre fa irruzione in una base ghiacciata, con Stormtrooper imperiali schierati ai lati del corridoio. La scena era già comparsa brevemente nel trailer finale diffuso nelle scorse settimane, ma lo scatto condiviso da ScreenRant ne evidenzia meglio i dettagli, dall’armatura in Beskar alle dinamiche ravvicinate del combattimento.

L’ambientazione richiama immediatamente l’iconografia di Hoth, ma al momento non ci sono conferme che si tratti di un ritorno sul celebre pianeta della trilogia classica. Tutto lascia pensare a una nuova location innevata all’interno dell’universo di Star Wars.

Una battaglia su più livelli tra walker, corridoi e Imperial Remnant

ScreenRant ricorda inoltre che durante lo Star Wars Celebration 2025 in Giappone era stata mostrata un’anteprima più ampia di questa sequenza, con Snowtrooper e AT-AT walker coinvolti in uno scontro su larga scala. I trailer ufficiali hanno finora solo accennato a questo grande set piece, mentre il merchandising collegato al film — inclusi set LEGO — suggerisce la presenza di unità AT-RT e altri elementi militari.

La nuova immagine rafforza l’idea che il conflitto si sviluppi in più fasi: prima lo scontro esterno contro i walker, poi l’assalto interno alla base imperiale. Una costruzione narrativa che promette una sequenza d’azione articolata e progressiva, in pieno stile cinematico.

Un elemento che salta subito all’occhio è l’assenza di Grogu. Né nel combattimento nei corridoi né nelle immagini della battaglia con gli AT-AT il piccolo co-protagonista è presente. Considerando che la promozione del film ha puntato fortemente sul duo, questa scelta suggerisce una possibile separazione temporanea tra i due personaggi, o una missione che riporta Din Djarin in modalità “lupo solitario”, richiamando le atmosfere della prima stagione.

Se le sequenze mostrate fanno parte dello stesso arco narrativo, The Mandalorian & Grogu potrebbe offrire uno dei momenti d’azione più ambiziosi dell’era Disney-Lucasfilm, combinando scala epica e combattimento ravvicinato in un unico grande confronto contro l’Imperial Remnant.