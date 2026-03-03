Dark Winds – Stagione 4, Episodio 3, spiegazione del finale

Il terzo episodio della quarta stagione di Dark Winds si chiude con un momento tanto scioccante quanto destabilizzante: Irene (Franka Potente) bacia Joe Leaphorn (Zahn McClarnon) dopo averlo minacciato con una pistola. Un gesto che non è solo provocazione, ma una chiave per comprendere la natura del personaggio e la direzione psicologica della stagione.

Con l’avanzare della stagione 4, Irene si sta configurando sempre più chiaramente come l’antagonista principale. Dopo aver già ucciso Albert Gorman e Ashie Begay, il suo confronto con Leaphorn in questo episodio rivela un’instabilità inquietante. Ma il bacio finale non è un semplice colpo di scena: è l’espressione di un’ossessione.

L’episodio, però, non ruota solo attorno a Irene. La decisione di Billie di partire per Los Angeles, il conflitto tra Chee e Leaphorn legato al pensionamento e i sintomi sempre più inquietanti della “ghost sickness” di Chee costruiscono un mosaico narrativo complesso che prepara la stagione a una nuova fase.

Perché Irene ha baciato Leaphorn: ossessione, potere e distorsione spirituale

Alla fine dell’episodio, Irene affronta Joe subito dopo il suo sweat lodge. Lo tiene sotto tiro e cerca di costringerlo ad abbandonare l’indagine sulla morte di Albert Gorman e la ricerca di Leroy Gorman. Nel farlo, dichiara di avere grande rispetto per la tradizione Navajo e per Joe stesso, prima di baciarlo contro la sua volontà.

Il gesto appare contraddittorio: Irene è lì per intimidire, eppure si lascia andare a un atto intimo. La spiegazione emerge nel corso dell’episodio. Irene è ossessionata dalla cultura Navajo e da Joe in particolare. Ammira la sua capacità di “costruire con le mani”, ha perquisito la sua casa in sua assenza e parla di loro come di «due forze opposte in un’unione spirituale».

Il bacio è quindi un atto di possesso simbolico. Non è attrazione romantica, ma una proiezione patologica. Irene idealizza Joe come incarnazione perfetta dell’uomo Navajo e inserisce la loro contrapposizione in una narrativa quasi mistica. Il gioco del gatto e del topo — Joe che la insegue e lei che sfugge — alimenta ulteriormente questa dinamica distorta.

Billie parte per Los Angeles: cosa cambierà per Leaphorn, Chee e Manuelito

Un altro sviluppo cruciale riguarda Billie Tsosie. Dopo la morte di Albert e Ashie, Leroy Gorman è l’unico familiare rimasto. Billie decide di andare a Los Angeles per trovarlo e vivere con lui, rifiutando l’idea di tornare a St. Catherine’s.

La scelta complica enormemente la situazione per Leaphorn, Chee e Bernadette Manuelito. La polizia tribale Navajo non ha giurisdizione a Los Angeles e non dispone delle risorse per un’indagine fuori territorio. Tuttavia, lasciare Billie senza protezione non è un’opzione realistica. È probabile che il trio sia costretto ad agire in modo non ufficiale, ampliando il raggio d’azione della stagione oltre la riserva.

Il conflitto tra Chee e Leaphorn sul pensionamento

La decisione di Joe di nascondere a Chee la propria intenzione di andare in pensione esplode in questo episodio. Bernadette rivela a Chee che Joe intende ritirarsi e che vorrebbe lei come successore. La reazione di Chee è furiosa, ma non solo per il segreto.

Quando affronta Joe allo sweat, Chee accusa il suo superiore di ipocrisia: Joe si nasconde dietro il “protocollo”, qualcosa che in passato non ha mai considerato prioritario. Chee ha infranto regole per salvargli la vita, e ora si sente escluso e non rispettato. Inoltre, ritiene di meritare la promozione più di Bernadette, avendo dimostrato leadership e lealtà rimanendo nel dipartimento quando lei era passata alla Border Patrol.

La ghost sickness di Chee: reale o psicologica?

Parallelamente, Chee manifesta sintomi sempre più inquietanti: sangue dal naso, la perdita di un dente, visioni disturbanti. La causa sarebbe la “ghost sickness” contratta entrando nel death hogan nell’episodio precedente.

La serie ha già giocato in passato sull’ambiguità tra spiritualità Navajo autentica e spiegazioni psicosomatiche. Non è ancora chiaro se ciò che accade a Chee sia fisicamente reale o una manifestazione mentale del trauma. La sua capacità di nascondere i sintomi complica ulteriormente la lettura.

Il finale dell’episodio 3, quindi, non offre solo uno shock emotivo con il bacio di Irene, ma apre quattro fronti narrativi: un’antagonista ossessionata, una fuga verso Los Angeles, una frattura interna alla polizia tribale e un possibile deterioramento fisico o spirituale di Chee. Dark Winds sta trasformando la stagione 4 in un confronto tra ordine e destabilizzazione, dove il pericolo non è solo esterno, ma profondamente psicologico.