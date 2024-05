Alberto Barbera confermato alla guida della Mostra del Cinema di Venezia fino al 2026

Alberto Barbera rimarrà al timone della Mostra del Cinema di Venezia fino al 2026 in qualità di direttore artistico. Il consiglio di amministrazione dell’organizzazione madre del festival, la Biennale di Venezia – presieduta dal nuovo presidente Pietrangelo Buttafuoco – ha annunciato di aver approvato la nomina di Barbera a direttore artistico “per gli anni 2025 e 2026”.

La Biennale prolunga l’attuale mandato di Alberto Barbera, che scade dopo la prossima edizione del 2024, per altri due anni. Ciò non esclude la possibilità che Barbera possa successivamente ottenere un altro mandato a pieno titolo e restare in carica ancora più a lungo. “Con Alberto Barbera ho sentito un’intesa immediata”, ha detto Buttafuoco in una nota. “E ho grande rispetto per la competenza, la professionalità e la passione che ha dimostrato negli anni in cui ha diretto la Mostra del Cinema di Venezia, che hanno accresciuto il prestigio del festival cinematografico più antico del mondo. Sono estremamente felice che la Biennale continui su questa strada con lui”, ha poi sottolineato il titolare della Biennale.

Alberto Barbera, che è il direttore artistico più longevo del festival, è stato al timone del Lido consecutivamente dall’edizione del 2012 e in precedenza ha ricoperto la stessa posizione tra il 1998 e il 2001.

Sotto la sua guida, la Mostra del Cinema di Venezia si è trasformata nel trampolino di lancio più sistematicamente efficace per il circuito dei premi cinematografici internazionali. L’elenco dei film del festival autunnale che hanno raggiunto la cerchia dei premi negli ultimi anni include, più recentemente Povere Creature e, in ordine casuale, “Gravity“, “Birdman“, “Spotlight”, “La La Land“, “La forma dell’acqua“, “Roma“, “Joker“, “Nomadland” e “Il potere del cane“.

L’81a edizione della Mostra del Cinema di Venezia si svolgerà dal 28 agosto al 7 settembre.