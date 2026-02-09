Amori e Incantesimi, in sviluppo un musical per il teatro

L’autrice Alice Hoffman, i vincitori del Grammy Norah Jones e Gregg Wattenberg e la regista di Merrily We Roll Along Maria Friedman stanno sviluppando un adattamento teatrale musicale del romanzo best-seller e film di successo Amori e Incantesimi.

Peter Duchan, autore del libretto per il musical del 2013 Dogfight, sta scrivendo il libretto per Practical Magic con Hoffman.

“Sono così entusiasta di lavorare con i miei fantastici collaboratori per portare Amori e Incantesimi sul palco”, ha affermato Hoffman, il cui romanzo del 1995 è stato seguito da altri tre libri della “saga della famiglia Owens”: The Rules of Magic (2017), Magic Lessons (2020) e The Book of Magic (2021). Questa storia d’amore e sorellanza è pensata per il teatro. La musica è il cuore e l’anima di Practical Magic, la si può sentire mentre si legge il libro, anche se non c’è. Ora finalmente sentirete la storia come l’ho sempre immaginata. Sentirete la magia.

Il romanzo originale è stato adattato per un film della Warner Bros. del 1998, diretto da Griffin Dunne e interpretato da Sandra Bullock, Nicole Kidman, Dianne Wiest, Stockard Channing e Aidan Quinn. Un sequel cinematografico che riunisce Bullock e Kidman, diretto da Susanne Bier, uscirà nelle sale l’11 settembre.

Il cast e i tempi di produzione del musical non sono stati ancora annunciati. Il musical è prodotto in base a un accordo speciale con Warner Bros. Theatre Ventures. Mark Kaufman, Vicepresidente Esecutivo e Chief Content Officer di WBTV, sarà consulente creativo.

L’adattamento musicale è stato annunciato oggi dai produttori Stephanie e Nicole Kramer e Brian e Dayna Lee. Il progetto segna il primo musical teatrale di Jones, che ha debuttato sulla scena mondiale con il suo album del 2002, vincitore di numerosi Grammy, Come Away With Me. Da allora ha vinto 10 Grammy, vendendo oltre 52 milioni di album con brani trasmessi in streaming più di 10 miliardi di volte in tutto il mondo.

La trama di Amori e Incantesimi

Per oltre due secoli, le donne Owens sono state temute, biasimate e sussurrate nella loro piccola città del Massachusetts. Rimaste orfane da bambine e cresciute dalle loro eccentriche zie, le sorelle Sally e Gillian Owens crescono determinate a sfuggire alla maledizione ancestrale che hanno ereditato. Scegliendo strade opposte, le sorelle cercano di sfuggire al loro passato, finché l’amore, la perdita e segreti a lungo sepolti non le riuniscono. Costrette a confrontarsi con l’eredità familiare, Sally e Gillian devono decidere se il passato può essere superato e quanto sono disposte a rischiare per amore.