Crimine e mistero si intrecciano con il dramma familiare in Sheriff Country, il nuovo spin-off di Fire Country

Morena Baccarin in Sheriff Country

L’universo narrativo di Fire Country si espande con Sheriff Country, una nuova serie poliziesca che mescola indagine criminale, tensioni morali e conflitti familiari. Al centro del racconto c’è lo sceriffo Mickey Fox, interpretata da Morena Baccarin, volto amatissimo dal pubblico per ruoli iconici tra cinema e serialità.

La prima parte della serie, composta da nove episodi, debutta dal 10 febbraio in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione di due episodi a settimana e un finale trasmesso separatamente. Ancora prima del debutto, Sheriff Country è stata già rinnovata per una seconda stagione, segnale della forte fiducia nel progetto.

Una nuova prospettiva nell’universo di Fire Country

Ambientata nella cittadina di Edgewater, Sheriff Country segue Mickey Fox mentre pattuglia il territorio e indaga su attività criminali che spesso si intrecciano con dinamiche personali profonde. Mickey è la sorellastra di Sharon Leone, personaggio chiave di Fire Country, e il legame familiare diventa uno degli assi portanti della serie.

Accanto ai casi di giornata, la protagonista deve affrontare il peso del proprio passato: un padre ex detenuto, Wes, che vive ai margini della legalità coltivando marijuana, e un misterioso incidente che coinvolge Skye, la figlia ribelle. La serie utilizza la struttura del crime procedurale per esplorare temi più ampi come identità, colpa, giustizia e legami affettivi, mantenendo un tono più intimo e drammatico rispetto alla serie madre.

Cast e produzione

Sheriff Country è prodotta da Jerry Bruckheimer Television e CBS Studios, ed è stata creata da Max Thieriot insieme a Joan Rater e Tony Phelan. La regia è affidata a James Strong e Kevin Alejandro.

Nel cast, oltre a Morena Baccarin, figurano W. Earl Brown, Matt Lauria, Christopher Gorham, Michele Weaver e Amanda Arcuri, a comporre un ensemble che punta a dare spessore umano a ogni linea narrativa.

Con il suo equilibrio tra crime, dramma familiare e continuità con Fire Country, Sheriff Country si candida a diventare un tassello solido e autonomo di questo universo televisivo, capace di parlare sia ai fan della serie originale sia a chi cerca un nuovo poliziesco dal taglio see-rialistico e umano.

