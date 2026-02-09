HomeCinema News2026

The Mandalorian and Grogu, lo spot tv presentato al Big Game

Di Chiara Guida

Lucasfilm ha fatto il suo grande ritorno al Super Bowl con lo spot televisivo di The Mandalorian and Grogu. Primo film di Star Wars ad essere presente al Big Game dai tempi di Solo: A Star Wars Story del 2018, il sequel di The Mandalorian di Jon Favreau arriverà in esclusiva al cinema il 22 maggio.

Lo spot televisivo mostra Din Djarin (Pedro Pascal) e Grogu su una slitta trainata dai Tauntaun. Include una voce fuori campo di Sam Elliott, con uno stile generale che richiama i classici spot pubblicitari della birra mostrati al Super Bowl. Sembra probabile che il filmato sia stato realizzato appositamente per il Big Game e non sia effettivamente presente in The Mandalorian and Grogu.

The Mandalorian & Grogu è stato annunciato per la prima volta a gennaio 2024 come il prossimo film di “Star Wars” in fase di sviluppo, e la sua uscita nelle sale è prevista per il 20 maggio 2026. Oltre al personaggio mascherato di Pascal, il Mandaloriano, e al suo adorabile aiutante Grogu (meglio conosciuto come Baby Yoda), il cast include anche Sigourney Weaver nel ruolo di una pilota da caccia, Jeremy Allen White in quello del figlio di Jabba the Hutt e Jonny Coyne in quello di un signore della guerra imperiale.

La prima breve sinossi del film recita: “Erede della Forza nella galassia e compagno adorabile del Mandaloriano, Grogu ha conquistato il mondo con il suo fascino malizioso e accattivante fin dal suo debutto”, si legge. “Presto saranno disponibili prodotti a tema Grogu per tutti i canali, categorie e fasce d’età: la tempesta Grogu sta per scatenarsi!”

