HomeTrailerFinché morte non ci separi 2: il trailer e il poster del...
Trailer

Finché morte non ci separi 2: il trailer e il poster del film

Chiara Guida
Di Chiara Guida

-

Altri video

Il nuovo trailer e il poster di Finché morte non ci separi 2 di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, in arrivo dal 9 aprile nelle sale italiane.

Poco dopo essere sopravvissuta a un attacco senza esclusione di colpi da parte della famiglia Le Domas, Grace (Samara Weaving) scopre di aver raggiunto il livello successivo di questo gioco da incubo, questa volta con al suo fianco la sorella Faith (Kathryn Newton) con cui non aveva più rapporti. Grace ha una sola possibilità per sopravvivere, per salvare la vita della sorella e rivendicare il Posto D’Onore del Consiglio che controlla il mondo. Quattro famiglie rivali le stanno dando la caccia per il trono, e chi vincerà governerà su tutto.

Samara Weaving (Finché morte non ci separi, Tre manifesti a Ebbing, Missouri) riprende il ruolo di “Grace” nel sequel Finché morte non ci separi 2 dei registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett (Finché morte non ci separi, Scream VI, Abigail e il prossimo capitolo del franchise de La Mummia). Si uniscono alla serie Kathryn Newton (Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Abigail, Big Little Lies), Sarah Michelle Gellar (Cruel Intentions – Prima regola non innamorarsi, So cosa hai fatto, Buffy l’Ammazzavampiri), Shawn Hatosy (The Pitt) ed Elijah Wood (The Monkey). Néstor Carbonell (Il cavaliere oscuro), Kevin Durand (Abigail) e David Cronenberg (La mosca) completano il cast. Guy Busick (Abigail, Scream) e R. Christopher Murphy (Castle Rock) tornano a scrivere la sceneggiatura, insieme ai produttori Tripp Vinson (Fountain of Youth, Murder Mystery), James Vanderbilt (Zodiac, Fountain of Youth), Bradley J. Fischer (Transformers) e William Sherak (Abigail, Scream).

Articolo precedente
Amori e Incantesimi, in sviluppo un musical per il teatro
Articolo successivo
Marty Supreme batte ogni record: è il film A24 con il maggior incasso di sempre
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved