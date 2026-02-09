Finché morte non ci separi 2: il trailer e il poster del film

Il nuovo trailer e il poster di Finché morte non ci separi 2 di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, in arrivo dal 9 aprile nelle sale italiane.

Poco dopo essere sopravvissuta a un attacco senza esclusione di colpi da parte della famiglia Le Domas, Grace (Samara Weaving) scopre di aver raggiunto il livello successivo di questo gioco da incubo, questa volta con al suo fianco la sorella Faith (Kathryn Newton) con cui non aveva più rapporti. Grace ha una sola possibilità per sopravvivere, per salvare la vita della sorella e rivendicare il Posto D’Onore del Consiglio che controlla il mondo. Quattro famiglie rivali le stanno dando la caccia per il trono, e chi vincerà governerà su tutto.

Samara Weaving (Finché morte non ci separi, Tre manifesti a Ebbing, Missouri) riprende il ruolo di “Grace” nel sequel Finché morte non ci separi 2 dei registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett (Finché morte non ci separi, Scream VI, Abigail e il prossimo capitolo del franchise de La Mummia). Si uniscono alla serie Kathryn Newton (Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Abigail, Big Little Lies), Sarah Michelle Gellar (Cruel Intentions – Prima regola non innamorarsi, So cosa hai fatto, Buffy l’Ammazzavampiri), Shawn Hatosy (The Pitt) ed Elijah Wood (The Monkey). Néstor Carbonell (Il cavaliere oscuro), Kevin Durand (Abigail) e David Cronenberg (La mosca) completano il cast. Guy Busick (Abigail, Scream) e R. Christopher Murphy (Castle Rock) tornano a scrivere la sceneggiatura, insieme ai produttori Tripp Vinson (Fountain of Youth, Murder Mystery), James Vanderbilt (Zodiac, Fountain of Youth), Bradley J. Fischer (Transformers) e William Sherak (Abigail, Scream).