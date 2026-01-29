Apple TV acquisisce i diritti del Cosmoverso di Brandon Sanderson per nuovi film e serie TV

Apple TV ha acquisito i diritti cinematografici della serie Cosmoverso di Brandon Sanderson, uno dei franchise fantasy più vasti della letteratura moderna. L’accordo garantisce allo streamer l’accesso ai libri Cosmoverso di Sanderson, con Apple TV che si concentrerà principalmente sull’adattamento dei romanzi Mistborn come film e Le Cronache della Folgoluce come serie TV. Sanderson è noto anche per esstere stato scelto per completare la serie della Ruota del Tempo (poi adattata in serie TV da Prime Video) di Robert Jordan dopo la morte di quest’ultimo.

Secondo l’Hollywood Reporter, l’accordo è insolito in quanto è stato raggiunto al termine di un acceso processo di negoziazione tra l’autore fantasy e diversi importanti studi cinematografici. Secondo i termini dell’accordo, Sanderson avrà il controllo sugli adattamenti delle sue opere. Fonti sostengono che scriverà, produrrà e avrà persino voce in capitolo durante il processo di approvazione di qualsiasi decisione presa in merito ai progetti. Questi diritti sono presumibilmente molto rari e gli conferiscono un controllo maggiore rispetto a J.K. Rowling (Harry Potter) e George R.R. Martin (Il Trono di Spade).

La fedele base di fan di Sanderson è stata probabilmente un fattore chiave per garantire questo incredibile accordo. Inoltre, è uno scrittore di incredibile successo, con oltre 50 milioni di copie dei suoi libri vendute in tutto il mondo. Questi sono stati probabilmente i fattori chiave che hanno portato Apple TV ad accordargli così tanto controllo su tutti i futuri progetti su cui collaboreranno. Sebbene i romanzi del Cosmoverso siano ambientati in luoghi e periodi diversi, sono uniti da un universo condiviso più ampio.

Le storie sono collegate dalla morte di una potente entità conosciuta come Adonalsium, il cui potere è diviso in 16 frammenti e disperso in tutto l’universo. I frammenti conferiscono ai mondi che compongono il franchise diversi tipi di poteri magici. La trilogia originale Mistborn segue le vicende di alcuni stregoni che guidano una ribellione contro un impero oppressivo. Le Cronache della Folgoluce inizia invece con La via dei re, ambientato in un mondo alimentato da tempeste soprannaturali, cavalieri e creature chiamate Voidbringers.