Greenland 2 – Migration: la spiegazione del finale del film

Greenland 2 – Migration si conclude con un momento tranquillamente agrodolce che ripaga i temi di entrambi i film. Basandosi sugli eventi di Greenland del 2020 (leggi qui la spiegazione del suo finale), il nuovo film con Gerard Butler rivisita John Garrity e la sua famiglia mentre sopravvivono in un mondo gravemente danneggiato dalla caduta di una cometa. Il nuovo film rivela infatti quanto radicalmente sia cambiato il mondo dagli eventi del primo film, gettando le basi per una nuova civiltà che cresce dalle rovine del vecchio mondo. Riprendendo circa cinque anni dopo gli eventi del film precedente, questo sequel ritrova quindi la famiglia Garrity nel loro rifugio in Groenlandia.

Come è cambiata la Terra in Greenland 2 – Migration

Sebbene la maggior parte dell’umanità sia stata sterminata dalla catastrofe, alcune sacche di civiltà sono sopravvissute. Anche se parte delle radiazioni si è dissipata, è chiaro che un’esposizione prolungata alla superficie può indebolire e ammalare le persone. Tuttavia, alcuni scienziati teorizzano che le comete abbiano anche causato la fioritura e l’abitabilità di altre aree. Un’altra importante conseguenza della catastrofe sono i fenomeni meteorologici estremi che si sono sviluppati a causa del danneggiamento dello strato di ozono e dell’atmosfera.

Con grandi frammenti della cometa ancora intrappolati nell’orbita del pianeta (e che occasionalmente piovono sulla superficie), la vita naturale sulla superficie è molto scarsa. Gran parte di Greenland 2 – Migration si concentra dunque sulla famiglia Garrity, costretta ad abbandonare il proprio rifugio a causa di terremoti e maremoti. La loro migliore speranza è raggiungere un enorme cratere in Francia, che secondo la dottoressa Amina, compagna dei Garrity, potrebbe essere una zona sicura. Questo spinge i Garrity ad attraversare l’Europa.

Questo dà al film la possibilità di evidenziare come la società si sia frammentata negli anni successivi alla catastrofe. Si scopre che più persone del previsto sono sopravvissute in superficie in luoghi come l’Inghilterra e la Francia, anche se lo Stato di diritto è più o meno crollato. I soldati britannici proteggono i funzionari governativi sopravvissuti, con piena licenza di uccidere la popolazione ribelle. Nel frattempo, le rovine di Liverpool sono popolate da una piccola comunità che riesce a malapena a sopravvivere con ciò che riesce a recuperare.

Dirigendosi verso la Francia, i Garrity scoprono una situazione simile e devono affrontare non solo una battaglia tra le forze ribelli e l’esercito francese, ma anche dei predoni che finiscono per uccidere la dottoressa Amina. Il mondo di Greenland 2 – Migration è interessante, con una cruda franchezza nella violenza che non sminuisce i piccoli momenti di felicità che i sopravvissuti si sono ritagliati. Riflette i temi del film secondo cui il mondo e l’umanità possono essere messi alla prova, ma le persone hanno la capacità di restare unite.

Chi sopravvive al viaggio?

La maggior parte del cast principale di Greenland 2 – Migration lotta dunque per sopravvivere al caos del film, con il gruppo che subisce alcuni colpi piuttosto duri nel corso del viaggio. Il gruppo perde la maggior parte dei suoi alleati del rifugio a causa del terremoto e dell’alluvione che li costringe a fuggire. Gli altri vengono eliminati lungo il viaggio. La morte più importante del film, tuttavia, è quella di John Garrity. A metà film si scopre che John ha i giorni contati a causa della malattia contratta durante le sue escursioni in superficie. Dopo essere andato ripetutamente in superficie in Groenlandia, sembra che la salute di John sia in declino da tempo.

Dopo aver confessato alla moglie che i medici gli hanno dato al massimo pochi mesi di vita, la determinazione di John nel portare la sua famiglia in salvo assume un tono cupo dopo questa rivelazione. Questo spiega anche perché John sia stato così proattivo nel film, con meno paura per la propria incolumità, purché ciò garantisse la sicurezza di sua moglie e suo figlio. Durante l’ultima tappa del viaggio, John aiuta a fermare due predoni, uccidendone uno. Tuttavia, John è stato ferito mortalmente nella colluttazione, sopravvivendo solo il tempo necessario per vedere la zona sicura. Questo permette a John di morire in pace, circondato dalla sua famiglia e contento che loro sopravvivranno.

Greenland 2 – Migration prepara il terreno per un sequel?

Sebbene Greenland 2 – Migration si concluda con un finale piuttosto aperto, la trama centrale dei due film sembra aver raggiunto un punto di arrivo naturale alla fine del film. Il mondo di Greenland è un luogo molto diverso alla fine del sequel, con molti filoni che potrebbero essere sviluppati per ulteriori storie. La zona sicura trovata dai Garrity è lasciata ambigua, sollevando interrogativi su quali altri sopravvissuti potrebbero essersi diretti verso quella zona e che tipo di futuro stanno costruendo.

Un possibile sequel potrebbe esplorare la costruzione di una nuova civiltà, con Allison che assume il ruolo di leader alla luce della morte di John. Un seguito potrebbe anche approfondire gli altri gruppi sopravvissuti e il modo in cui interagiscono, nonché l’intera portata della battaglia tra l’esercito francese e l’insurrezione nelle campagne. Tuttavia, queste trame potrebbero essere esplorate al meglio con la famiglia Garrity messa in secondo piano. Questo secondo capitolo prepara dunque il terreno per potenziali sequel, ma conclude definitivamente la storia di John.

Il vero significato di Greenland 2 – Migration

Greenland 2 – Migration riprende allora i temi del primo film, utilizzando ancora una volta la fine del mondo per raccontare la storia di una famiglia sotto pressione che farebbe qualsiasi cosa per sopravvivere. Mentre il primo film vedeva i Garrity separati dalle circostanze, questo secondo li tiene insieme e li mette alla prova come gruppo. L’importanza tematica di questo senso di unità si ritrova nelle scene iniziali del film, in cui Allison, Denis e gli altri leader del rifugio discutono se possono permettersi di accogliere i rifugiati appena scoperti. Allison sostiene che è loro responsabilità aiutare le persone, anche gli estranei, quando ne hanno la possibilità.

Questa gentilezza viene ripagata quando la famiglia Garrity trova la famiglia di Camille, che si rivela fondamentale nell’aiutare i Garrity ad attraversare la campagna francese e raggiungere la zona sicura. Anche la morte di John non viene trattata come un momento grandioso o eroico, ma come un addio agrodolce nel contesto della sopravvivenza della sua famiglia. Ciò riflette la visione del film sulla sopravvivenza, che non è una singola azione eroica o una grande scoperta, ma una speranza persistente. Il viaggio verso la zona sicura è stato arduo e i pericoli esistono ancora. Tuttavia, John muore sapendo che la sua famiglia ha una possibilità, sottolineando l’importanza della speranza e della famiglia di fronte alla catastrofe.