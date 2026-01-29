Da oggi al cinema Ben – Rabbia Animale, l’horror di Johannes Roberts che mette alla prova lo spettatore

Da oggi, 29 gennaio, arriva nelle sale italiane Ben – Rabbia Animale, il nuovo film horror diretto da Johannes Roberts e distribuito in Italia da Eagle Pictures. Un titolo che apre il 2026 con una proposta feroce e disturbante, capace di unire tensione psicologica e orrore fisico in un racconto che non concede tregua allo spettatore.

Presentato in anteprima nazionale a Lucca Comics & Games, Ben – Rabbia Animale si è imposto fin da subito come uno degli horror più discussi dell’inizio dell’anno, grazie a un’idea semplice solo in apparenza e a una messa in scena che lavora sull’attesa, sul silenzio e sulla paura primordiale.

Una vacanza che si trasforma in incubo

La storia segue una famiglia in vacanza in un paradiso tropicale insieme al loro animale domestico, lo scimpanzé Ben. Un evento improvviso – il morso di un animale infetto – cambia radicalmente la natura dell’animale, trasformando la convivenza in una lotta per la sopravvivenza. Roberts costruisce il film come un lento crescendo di tensione, sfruttando l’intelligenza e l’imprevedibilità di Ben per ribaltare il rapporto di controllo tra uomo e animale, fino a rendere ogni spazio potenzialmente mortale.

L’orrore non è mai gratuito, ma nasce dal riconoscimento di qualcosa di profondamente inquietante: la perdita di un legame affettivo e la trasformazione di ciò che era familiare in una minaccia incontrollabile.

Un horror essenziale, fisico e disturbante

Con Ben – Rabbia Animale, Johannes Roberts prosegue il suo percorso nel cinema di genere puntando su un horror diretto, teso e privo di ironia. La regia privilegia il realismo, l’uso dello spazio e il punto di vista dei personaggi, lasciando che la paura emerga più dalle reazioni che dall’eccesso visivo.

Prodotto da Paramount Pictures in collaborazione con Domain Entertainment e 18Hz Production, il film è scritto dallo stesso Roberts insieme a Ernest Riera e si inserisce nella tradizione del survival horror, aggiornandola con una sensibilità contemporanea.

Ben – Rabbia Animale è da oggi al cinema, dal 29 gennaio. Per gli amanti dell’horror più puro, l’appuntamento è in sala.