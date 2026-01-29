Bridgerton, in attesa della Stagione 4: dove eravamo rimasti?

È tempo che prenda vita un’altra storia d’amore di Bridgerton, con Benedict (Luke Newton) alla ricerca della sua Dama in Argento nella Stagione 4. Prima di immergersi nella nuova stagione, ci sono diverse linee narrative da tenere a mente, emerse nel corso della Stagione 3 di Bridgerton.

La Stagione 4 della serie Netflix segue il romanzo di Julia Quinn Un’offerta da un gentiluomo, in cui Sophie Beckett (Yerin Ha) si allontana dalla sua vita da domestica per vivere una notte di lusso tra i membri dell’alta società al ballo in maschera di Lady Bridgerton (Ruth Gemmell).

Mentre la stagione si svilupperà con Benedict che si innamora di Sophie, ignaro che lei sia la Dama in Argento, anche gli altri personaggi principali proseguono le loro storie. Colin (Luke Newton) e Penelope (Nicola Coughlan) tornano dopo la loro storia d’amore da amici a innamorati; Eloise (Claudia Jessie) rientra dalla Scozia con Francesca (Hannah Dodd) e John (Victor Alli); e molto altro ancora.

Ecco un riepilogo di dove la Stagione 3 di Bridgerton ha lasciato i personaggi, in vista della Stagione 4.

Il matrimonio di Penelope e Colin

La Stagione 3 di Bridgerton ruota attorno al ritorno di Colin dai suoi viaggi all’estero e alla scoperta, da parte di Eloise (Claudia Jessie), del segreto di Penelope come Lady Whistledown. La loro storia si sviluppa con un Colin cambiato, dotato di una nuova prospettiva sulla vita, e con Penelope che decide di cercare marito dopo aver sentito, alla fine della Stagione 2, che Colin non l’avrebbe mai considerata un interesse amoroso.

Dopo aver chiesto l’aiuto di Colin per trovare un buon pretendente e aver cambiato guardaroba, Penelope cattura l’interesse di Lord Debling. Allo stesso tempo, un solo bacio porta Colin a vedere Penelope sotto una nuova luce, e i suoi sentimenti per lei iniziano a sbocciare.

Colin manda all’aria le possibilità di una proposta da parte di Lord Debling (Sam Phillips) e ne fa una lui stesso. I due vivono un vortice di romanticismo che li conduce al matrimonio, mentre devono affrontare l’insistenza della Regina Charlotte (Golda Rosheuval) nel voler smascherare Lady Whistledown. Alla fine della stagione, Penelope rivela la sua identità segreta alla Regina e all’alta società, dopo aver sventato i tentativi di Cressida Cowper (Jessica Madsen). Le viene concessa clemenza e può riprendere a scrivere.

La Stagione 3 si conclude con la coppia felicemente sposata e con un figlio, mentre le due sorelle di Penelope hanno entrambe delle figlie.

Anthony e Kate sono i nuovi visconti

Dopo la loro storia d’amore nella Stagione 2, Anthony (Jonathan Bailey) e Kate (Simone Ashley) tornano nella Stagione 3 come personaggi ricorrenti. Felicemente sposati, sono ora anche i nuovi capi della famiglia Bridgerton in qualità di visconte e viscontessa. Entrambi cercano di adattarsi ai loro nuovi ruoli, con Anthony infastidito dalle continue interruzioni nei suoi momenti di intimità con la moglie.

Kate, invece, cerca di affermarsi come padrona di casa. La stagione li presenta come il pilastro emotivo e la voce della ragione della famiglia. Nel finale si scopre che Kate è incinta del loro primo figlio, dopo che Anthony aveva sostenuto la sua decisione di viaggiare in India.

Francesca e John iniziano la vita matrimoniale

A differenza degli altri fratelli Bridgerton, la storia di Francesca si sviluppa quasi interamente sullo sfondo della stagione. Ora ufficialmente introdotta in società e alla ricerca di un pretendente, Francesca è riluttante a trovare qualcuno che possa davvero capirla. Diventa anche il diamante della stagione, spingendo la Regina ad approvare Lord Samadani come corteggiatore.

Nel mezzo della frenesia dell’alta società, incontra John Stirling, conte di Kilmartin. Il suo carattere riservato e silenzioso diventa per Francesca una fonte di conforto. La loro relazione cresce in modo discreto, fatta di piccoli gesti di devozione ricchi di emozione. Annunciano presto la decisione di sposarsi, temendo però il giudizio della Regina.

Alla fine della stagione, la Regina rivela che non avevano mai avuto bisogno della sua approvazione, e Lady Bridgerton riconosce il loro come un matrimonio d’amore. I due si sposano e Eloise li accompagna nel loro viaggio in Scozia. La stagione introduce anche la famigerata Michaela Stirling (Masali Baruta), cugina di John, che lascia Francesca visibilmente turbata.

Eloise Bridgerton è ancora zitella

Eloise è sempre stata una delle sorelle Bridgerton meno propense a entrare nel mercato matrimoniale, preferendo tenersi lontana dai corteggiatori. Femminista dichiarata, nella Stagione 3 affronta il turbamento causato dalla scoperta del segreto di Penelope come Lady Whistledown. Sentendosi tradita, decide di non parlarle più e, sorprendentemente, stringe amicizia con Cressida.

Costretta così a partecipare alle convenzioni sociali dell’alta società, Eloise si ritrova coinvolta nei problemi di Cressida nel trovare marito e nei suoi piani per sabotare le possibilità di Penelope con Lord Debling. Quando Penelope e Colin annunciano il loro fidanzamento, Eloise si infuria, soprattutto sapendo che Colin ignora la vera identità di Lady Whistledown.

Quando Cressida decide di mentire sostenendo di essere Lady Whistledown, Eloise è costretta ad aiutare Penelope, soprattutto dopo che Colin scopre la verità, creando una frattura nel matrimonio, e Cressida chiede denaro per mantenere il segreto. Alla fine della stagione, Eloise si riconcilia con Penelope, rendendosi conto che Lady Whistledown ha dato alla sua amica coraggio e un’identità propria.

Decide quindi di partire con Francesca e John per la Scozia, in cerca di un cambiamento.

La ricerca di uno scopo di Benedict

Benedict si presenta nella Stagione 3 come i fan si aspettano, con alcune nuove aggiunte narrative. Dopo la seconda stagione, ha perso la sua direzione e si è allontanato dalla passione per l’arte. Incontra presto la vedova indipendente Lady Tilley Arnold (Hannah New) e, affascinato da lei, inizia una relazione sessuale che si trasforma in qualcosa di più.

Con il progredire del loro rapporto, lei lo introduce a una dinamica poliamorosa che coinvolge anche il suo amico Paul Suarez. Questo porta Benedict a comprendere e accettare meglio la propria sessualità, già esplorata nella Stagione 2. Realizza inoltre il suo desiderio di libertà romantica, tema che affronta più avanti con Eloise.

Alla fine, capisce che la posizione sociale e lo stile di vita di Lady Tilley non sono compatibili con il percorso emotivo più profondo che lui desidera.

Lady Bridgerton riscopre il sentimento dell’amore

Se i figli Bridgerton possono trovare l’amore, perché non potrebbe farlo anche Lady Bridgerton? La Stagione 3 sorprende i fan con una nuova linea narrativa dedicata alla matriarca della famiglia. Con l’arrivo di Lord Marcus Anderson (Daniel Francis), inizia a provare emozioni che non sentiva dalla morte del marito.

La situazione si complica quando scopre che Lord Anderson è il fratello di Lady Danbury (Adjoa Andoh). La loro esperienza condivisa di vedovanza e il fatto che i figli stiano lasciando il nido li avvicina. Tutto inizia con momenti di flirt e tocchi rubati, ma non sfocia in una vera e propria relazione entro la fine della stagione, soprattutto perché Lady Bridgerton è incerta su come andare avanti dopo Edmund e affrontare un nuovo capitolo della sua vita.

Le Featherington sono in buona posizione

Parallelamente alla storia di Penelope e Colin, anche le Featherington giocano un ruolo chiave. La terza stagione rivela che entrambe le sorelle di Penelope si sono ufficialmente sposate, seppur con uomini senza titolo. La madre le sprona ad assicurarsi un erede maschio per mantenere la proprietà.

In seguito si scopre che Lady Featherington (Polly Walker) è sotto indagine per le sue improvvise ricchezze, dopo aver mentito dicendo che la zia Petunia era morta lasciando loro una fortuna. In realtà, il denaro proviene dalla truffa di Jack ai danni dell’alta società. Nel frattempo, Lady Featherington si intromette anche nel possibile matrimonio di Penelope con Lord Debling, attratta dalla vastità delle sue proprietà.

La stagione prosegue con la scoperta che entrambe le figlie sposate sono incinte, mentre Lady Featherington teme per la loro posizione sociale dopo il rifiuto di Lord Debling a sposare Penelope. È costretta ad accettare il fidanzamento di Colin e Penelope, e quest’ultima scopre la verità sulle finanze di famiglia.

Lady Featherington deve anche affrontare la rivelazione che Penelope è Lady Whistledown e le conseguenze sulla reputazione familiare. Tutto si conclude positivamente: Penelope si sposa, ottiene la clemenza della Regina e usa la propria ricchezza per pagare la festa della sorella, facendo credere che sia stata organizzata dalla madre. La stagione si chiude con Lady Featherington che diventa nonna di due nipotine e di un erede maschio.

I Mondrich ottengono un nuovo titolo

Alice (Emma Naomi) e Will Mondrich (Martins Imhangbe) vivono una grande ascesa sociale nella Stagione 3 di Bridgerton, quando vengono informati che la prozia di Alice è morta senza un erede maschio. Il loro figlio Nicky eredita la fortuna e la famiglia si trasferisce in una tenuta con personale già stabilito.

Mentre faticano ad adattarsi al nuovo ruolo nella società, devono anche affrontare le difficoltà legate al mantenimento del club di Will. Lady Danbury consiglia ad Alice di venderlo, poiché la Regina non vede di buon occhio il locale, e la famiglia deve adattarsi al nuovo stile di vita.

Nel finale di stagione, i Mondrich decidono di vendere il club e organizzano il loro primo ballo come celebrazione. L’evento cattura l’interesse della Regina e dell’alta società.