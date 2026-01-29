Antony Starr interpreterà un misterioso surfista nella serie Netflix “Breakers”

Il cattivo di “The Boys” Antony Starr sarà il protagonista della prossima serie Netflix intitolata “Breakers”, creata dall’autore di “Somewhere Boy” e dalla casa di produzione dietro “Baby Reindeer”. La serie segue due migliori amici americani che partono per un viaggio zaino in spalla in Australia. Lì incontrano una comunità di surfisti apparentemente perfetta e vengono attratti dal suo leader, una figura carismatica e misteriosa di nome Brando (Starr).

La produzione della serie è già iniziata nell’Australia occidentale e le riprese termineranno a giugno. “Breakers” è la prima serie Netflix girata nell’Australia occidentale e beneficia di incentivi fiscali locali. Pete Jackson (“The Death of Bunny Munro”, “Somewhere Boy”) è lo sceneggiatore della serie, che sarà diretta da Mary Nighy (“Say Nothing”, ‘Industry’) e Ng Choon Ping (“What It Feels Like For A Girl”, “Femme”).

Lo show è prodotto dalla Clerkenwell Films, di proprietà della BBC Studios, che ha realizzato “Baby Reindeer” e “The End Of The F***ing World”. Lo show è prodotto in collaborazione con la BBC Studios Productions Australia. I produttori esecutivi sono Gavin O’Grady, Petra Fried, Wim De Greef e Jackson.

Starr ha appena concluso cinque stagioni di “The Boys” su Amazon Prime Video, la cui ultima stagione andrà in onda ad aprile. Recentemente ha terminato le riprese di “Samo Lives” della Neon, in cui interpreterà Andy Warhol. Tra gli altri suoi lavori figurano “Banshee” di Netflix, “G20”, “Cobweb” e “American Gothic” di Amazon. Recentemente ha anche fatto un cameo nella commedia di Seth Rogen “The Studio” di Apple TV, interpretando una versione romanzata di se stesso.