Avatar 4 e 5 porteranno gli effetti visivi a nuovi livelli di realismo

Avatar non ha ancora finito di rendere i suoi film ancora più realistici. I supervisori VFX di Avatar, Richard Baneham, Eric Saindon e Daniel Barrett, hanno rivelato come Avatar 4 e Avatar 5 porteranno gli elementi visivi del franchise a livelli ancora più elevati. Uno dei maggiori punti di forza del terzo film sono stati gli effetti visivi, e le recensioni di Avatar: Fuoco e Cenere hanno sottolineato quanto fosse realistico Pandora.

Parlando con The Hollywood Reporter, tuttavia, i principali supervisori VFX del franchise hanno rivelato l’intenzione di andare oltre l’attuale livello di realismo per i futuri capitoli di Avatar. Hanno spiegato come, nonostante l’aspetto “fotorealistico” dell’ultimo film, abbia senso provare a spingere ulteriormente quel limite. Ciò significa raggiungere un livello di dettaglio di gran lunga superiore a quanto ottenuto finora:

Richard Baneham: La qualità degli effetti visivi non smette di evolversi, ma ha raggiunto un livello di realtà visiva che si avvicina molto a quello fotografico. Il soggetto che trattiamo tende a non essere reale, ed è difficile da questo punto di vista, ma credo che ci sia un reale margine di miglioramento nel processo e nella pulizia dei flussi di lavoro. Credo anche che [Avatar 4 e 5] presentino delle sfide davvero interessanti dal punto di vista degli effetti visivi.

Daniel Barrett: Più impari, più impari le piccole cose che non conosci. Il dettaglio che stai inseguendo diventa sempre più piccolo, ma per molti versi diventa sempre più importante. Quindi sì, penso che si possa migliorare.

Eric Saindon: Se non ci impegnassimo per ottenere di più, la maggior parte dei nostri artisti si annoierebbe molto.

Gli effetti di Avatar: Fuoco e Cenere hanno rappresentato un notevole miglioramento rispetto ai due film precedenti, che già vantavano effetti visivi di altissima qualità per i rispettivi periodi. Eppure, dato il livello di ambizione che il creatore James Cameron e la sua troupe hanno per i prossimi film di Avatar, sembra che questa ricerca di miglioramento sia tutt’altro che finita.

Al momento in cui scriviamo, l’uscita di Avatar 4 è prevista per il 21 dicembre 2029, mentre Avatar 5 arriverà nelle sale il 19 dicembre 2031. Questo intervallo pluriennale tra il terzo e il quarto capitolo sarà il secondo più grande del franchise, dopo il periodo compreso tra il 2009 e il 2022 tra il primo e il secondo. Questo offre ampio tempo per i miglioramenti tecnologici.

Ma non c’è garanzia che entrambi i film verranno realizzati. Secondo Cameron, gli incassi di Avatar: Fuoco e Cenere devono essere abbastanza alti da giustificare altri due film. Finora, il film ha registrato il più basso incasso cinematografico tra tutti i film della saga. Ha incassato 1,441 miliardi di dollari a fronte di un budget stimato di oltre 500 milioni di dollari.

Nonostante l’incertezza che circonda il futuro della saga, i responsabili degli effetti visivi sono determinati a rendere i prossimi capitoli ancora migliori di quelli già esistenti. Non è chiaro quanti soldi saranno necessari per spingersi ancora oltre, ma, date le loro dichiarazioni fiduciose, la maestria artistica troverà il modo di emergere in ogni caso.

Considerato quanto Avatar abbia già elevato gli effetti visivi sul grande schermo, il quarto e il quinto film dovranno superare un livello molto alto se vorranno stupire. Tuttavia, con la possibilità di ulteriori modifiche dietro le quinte e di risorse aggiuntive dedicate agli effetti, gli ultimi due film hanno la possibilità di surclassare di gran lunga tutto ciò che è venuto prima.