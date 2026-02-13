HomeCinema News2026

Il regista di Scream 7 anticipa un cambiamento rispetto alla tradizione della serie

Di Gianmaria Cataldo

Scream 7 film 2026

Seguito di Scream 6 del 2023, il prossimo capitolo della longeva saga horror, Scream 7, vedrà il ritorno di Neve Campbell nei panni di Sidney Prescott, che dovrà affrontare un nuovo killer Ghostface. Oltre alle uccisioni sanguinose, i film di Scream sono però amati per il loro umorismo meta-horror e la narrazione, un elemento che potrebbe tuttavia passare in secondo piano nel prossimo film slasher.

In un’intervista con Empire Magazine, il regista Kevin Williamson, che ha scritto i primi quattro film della serie, ha però suggerito che Scream 7 è destinato a eliminare proprio questi elementi fondamentali della serie. Il meta-commento non sarà dunque al centro del nuovo film, che darà invece priorità a una storia che parla di eredità e famiglia. “Questo film non ha davvero quell’obiettivo meta. Continua l’eredità di Sidney Prescott. Parla di sua figlia. Parla della famiglia”.

Uno degli elementi che ha distinto il primo film Scream di Wes Craven dai suoi contemporanei è stata la sua intelligente sovversione e decostruzione dei tropi horror collaudati e veri. Ogni nuovo capitolo ha portato avanti quest’impostazione, con Scream del 2022 che si appoggia al meta-commento sulla moda hollywoodiana dei sequel legacy. Sebbene Williamson non stia dicendo che il suo prossimo film sarà privo dell’umorismo meta della serie, il suo commento sembra confermare che questo elemento non sarà in primo piano, con il viaggio e la famiglia di Sidney sotto i riflettori.

GUARDA ANCHE: Scream 7: Ghostface conquista le Dolomiti con uno stunt spettacolare a Tonale–Ponte di Legno

La trama di Scream 7

La storia di Scream 7 segue Sidney nella piccola città di Pine Grove, nell’Indiana, dove si è costruita una nuova vita insieme alla figlia Tatum (Isabel May). Mentre cerca di vivere una vita tranquilla, un nuovo Ghostface inizia a prendere di mira lei e tutti quelli che la circondano, dando vita a un nuovo conflitto sanguinoso e terrificante.

Il film incentrato su Sidney segue due episodi che hanno visto protagonisti un nuovo gruppo di personaggi. Tuttavia, Scream VI ha segnato la fine della trama, con Melissa Barrera, che interpretava Sam, licenziata dal film per i suoi commenti filopalestinesi sul conflitto di Gaza. Jenna Ortega ha poi abbandonato il progetto per problemi di calendario.

Scream 7 vedrà anche un nuovo regista rispetto ai due precedenti capitoli della serie, il creatore Kevin Williamson, che ha scritto i primi quattro film. Ha co-sceneggiato l’ultimo capitolo con Guy Busick, autore del quinto e sesto film della serie. Sulla base del trailer, il film promette alcune delle migliori uccisioni di Scream, insieme a una storia straziante sulla famiglia.

Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
ALTRE STORIE

