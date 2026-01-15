Le probabilità che questi 4 personaggi dell’MCU siano in Avengers: Doomsday sono appena salite alle stelle

Con Avengers: Doomsday destinato a diventare uno dei capitoli più ambiziosi del Marvel Cinematic Universe, cresce l’attenzione su quali personaggi potrebbero rientrare in scena, soprattutto quelli legati all’universo di Captain Marvel. Tra multiverso, grandi ritorni e possibili addii, il film sembra pronto a giocare con le aspettative del pubblico, riaprendo la porta a figure chiave viste negli ultimi anni.

Il destino di Carol Danvers e dei personaggi a lei collegati resta uno dei temi più discussi, soprattutto dopo gli eventi che hanno ridefinito gli equilibri cosmici dell’MCU e il crescente peso del multiverso nella narrazione.

Carol Danvers e gli altri: chi ha più possibilità di tornare

La presenza di Carol Danvers appare, al momento, la più probabile. Captain Marvel è uno dei personaggi più potenti dell’MCU e la sua assenza in un evento corale come Avengers: Doomsday risulterebbe difficile da giustificare narrativamente. La minaccia rappresentata da Doctor Doom e le fratture tra universi rendono plausibile un suo coinvolgimento diretto, soprattutto in uno scontro di portata cosmica.

Accanto a Carol, uno dei nomi più citati è quello di Monica Rambeau. Dopo gli ultimi sviluppi che l’hanno collocata in una posizione delicata all’interno del multiverso, Avengers: Doomsday potrebbe rappresentare l’occasione ideale per riportarla in scena e chiarire il suo destino. Il suo legame con Carol Danvers, oltre che con le dinamiche dimensionali, la rende una pedina narrativa strategica.

Più incerta, ma non da escludere, la presenza di Kamala Khan. Ms. Marvel incarna il lato più giovane e ottimista dell’MCU, e il film potrebbe utilizzarla come contrappunto emotivo in una storia che si preannuncia più cupa e complessa. Tuttavia, la natura corale del progetto potrebbe ridurre il suo spazio, limitandone il ruolo a un’apparizione mirata.

Infine, restano sullo sfondo altri personaggi secondari legati all’universo di Captain Marvel, il cui ritorno dipenderà soprattutto dalla direzione scelta da Marvel Studios: chiudere alcuni archi narrativi o lasciare questioni aperte in vista di progetti futuri.

Nel complesso, Avengers: Doomsday sembra costruito per riunire, rimescolare e talvolta congedare figure chiave dell’MCU. Il ritorno dei personaggi legati a Captain Marvel non risponde solo alla logica della nostalgia, ma a una necessità narrativa: dare coerenza a un universo sempre più frammentato. Chi tornerà davvero lo scopriremo solo con annunci ufficiali, ma una cosa è certa: Carol Danvers e il suo mondo restano centrali nel futuro Marvel.